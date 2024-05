Melinda Gates anuncia saída de presidência de fundação filantrópica criada com Bill Gates

AFP e Reuters

Melinda Gates disse, nesta segunda-feira (13), que está deixando o cargo de co-presidente da Fundação Bill e Melinda Gates, criada junto com seu ex-marido, Bill Gates.

Uma das maiores fundações de caridade privadas do mundo, Melinda a fundou há mais de 20 anos, em conjunto com o co-fundador da Microsoft.

"Após uma cuidadosa reflexão, decidi renunciar ao cargo de co-presidente da Fundação Bill e Melinda Gates", escreveu Melinda em uma mensagem postada no X, antigo Twitter, acrescentando que a renúncia se tornará efetiva em 7 de junho.

Com sua saída, a instituição passará a se chamar Fundação Gates. Bill será o único presidente, anunciou o diretor-executivo da fundação, Mark Suzman.

Melinda e Bill Gates anunciaram fim do casamento em 2021, após 27 anos de casamento, mas prometeram continuar seu trabalho filantrópico juntos. Embora de trabalhassem juntos, Melinda disse não ser amiga de Bill.

No mesmo ano, Melinda e Bill afirmaram que haviam chegado a um acordo sobre como dividir seus bens matrimoniais, mas nenhum detalhe desse acordo foi divulgado na ordem final de divórcio apresentada em tribunal.

"Sob os termos do meu acordo com Bill, ao sair da fundação, terei mais US$ 12,5 bilhões [R$ 64,25 bilhões] para dedicar ao meu trabalho, em nome das mulheres e famílias", disse Melinda Gates em uma postagem no X.

A fundação é uma das forças mais poderosas e influentes na saúde pública global, tendo gasto mais de US$ 50 bilhões nas últimas duas décadas para trazer uma abordagem empresarial para combater a pobreza e doenças.

Segundo o site da fundação na internet, desde o ano 2000 foram gastos US$ 53,8 bilhões (R$ 276,5 bilhões) em trabalhos humanitários.

"Esta não é uma decisão que tomei levianamente", disse Melinda Gates em postagem.

Bill Gates se manifestou no X sobre a saída da ex-esposa do cargo. "Lamento ver Melinda sair, mas tenho certeza de que ela terá um grande impacto em seu futuro trabalho filantrópico", disse o bilionário.