Auditoria diz que França está muito exposta com aumento de dívida e faz alerta

A instituição máxima de auditoria da França alertou que o país está "perigosamente exposto" a um novo choque econômico devido ao aumento da dívida nacional.

O déficit orçamentário francês atingiu 154 bilhões de euros (cerca de R$ 917 bilhões), o equivalente a 5,5% do PIB no ano passado.

A situação financeira está 0,7 ponto percentual pior do que em 2022, mas supera em 0,6 ponto percentual as promessas feitas pelo ministro das Finanças, Bruno Le Maire.

"A dívida pública, impulsionada por déficits seguidos e pelo seu próprio tamanho, coloca um peso na capacidade de investimento do país e deixa-o perigosamente exposto em caso de um novo choque macroeconômico", disse o Cour des Comptes em um relatório nesta segunda-feira (15).

O Cour des Comptes afirmou que as finanças públicas da França está em uma "situação preocupante" e que o país precisa tomar medidas para honrar seus compromissos com a zona do euro no controle da dívida.

A França vive um temor de ingovernabilidade após o segundo turno das eleições legislativas, realizadas na semana passada. A coalizão de esquerda Nova Frente Popular obteve o maior número de cadeiras, com 182, mas não conquistou a maioria.

A frente negocia uma aliança com o atual presidente Emmanuel Macron, cuja a coalizão foi a segunda mais votada, para poder governar o país. A união das duas coalizões superou a ultradireita, que ficou com a terceira posição na votação.