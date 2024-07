Edifício Chrysler, joia do horizonte de Manhattan, sofre com ratos e rachaduras; veja fotos

Nova York | The New York Times

Entrar no Edifício Chrysler pela primeira vez em 2018 foi um momento de "estou sonhando" para Sophie Smith. Ela estava lá para uma entrevista com o departamento de teatro da Creative Artists Agency, e seria seu primeiro emprego após a faculdade.

Toda vez que Smith, que deixou a agência de talentos para outro emprego em 2022, pensa no Edifício Chrysler agora, a música "It's the Hard-Knock Life" do musical "Annie" começa a tocar em sua cabeça —especialmente a parte que diz: "Você vai ficar acordado até que este lixo brilhe como o topo do Edifício Chrysler."

"Estar em 'Annie', esse foi o primeiro show que eu fiz quando criança, então foi algo muito simbólico", disse Smith, 27. "Caminhar pelo saguão todos os dias era um verdadeiro prazer. Sempre que tínhamos convidados no escritório, você se sentia orgulhoso de trabalhar lá."

Vista do histórico edifício Chrysler em Manhattan, Nova York - HIROKO MASUIKE/NYT

Aquele saguão grandioso, em estilo art déco —com seu mármore vermelho marroquino e vasto mural de teto de Edward Trumbull— evoca uma sensação de nostalgia e glamour. Desde sua abertura em 1930, o edifício Chrysler permaneceu uma maravilha arquitetônica reconhecível por pessoas que nunca estiveram em Nova York, com sua coroa em terraços e inúmeras referências na cultura pop. Ele é destaque na sequência de abertura de "Sex and the City", é o local onde Annie Leibovitz fotografou o dançarino David Parsons e é o ponto de onde Will Smith mergulha em "Homens de Preto 3".

Mas nos últimos anos —em meio a mudanças de propriedade, ao surgimento de escritórios modernos e abertos popularizados por empresas de tecnologia e à chegada de uma nova classe de arranha-céus voltados para turistas em Nova York— o Chrysler, a joia do horizonte da cidade, perdeu muito de seu brilho.

Com a idade vem o desgaste. Em entrevistas, funcionários que trabalharam no prédio reclamaram da má cobertura de celular, da falta de luz natural, de problemas com elevadores, de água turva saindo das fontes e de infestações de pragas. Em certo momento, Smith lembrou, houve "um problema com ratos" no 19º andar, e os funcionários foram proibidos de ter qualquer alimento em suas mesas.

"É uma história de dois edifícios", disse Ruth Colp-Haber, corretora que frequentemente mostra espaços no Edifício Chrysler e CEO da Wharton Property Advisors. "É indiscutivelmente o edifício mais famoso do mundo. No entanto, as janelas são menores do que as de um prédio em Hudson Yards. Ele não tem todas as comodidades que tantos outros edifícios de destaque têm. Não há quadra de basquete, nem piscina ou grande deck ao ar livre."

A reputação do Edifício Chrysler é suficiente para ele sobreviver como um ícone, ou ele corre o risco de desaparecer do horizonte, à medida que novos prédios de vidro, mais altos e mais reluzentes, o cercam?

Um Passado de Histórias

Em 2019, o prédio de 77 andares foi vendido por cerca de apenas US$ 150 milhões para os coproprietários Signa, uma empresa imobiliária austríaca, e RFR, uma empresa de desenvolvimento com sede em Nova York. Para comparação, cerca de uma década antes, uma participação de 90% no prédio foi vendida ao governo de Abu Dhabi por US$ 800 milhões. Mas no final do ano passado, após a Signa entrar com pedido de insolvência, um tribunal austríaco decidiu que ela teria que vender sua parte no prédio, lançando o futuro do Chrysler em questão.

Em um e-mail, Michael Grof-Korbel, representante do liquidante da Signa, disse que a participação da empresa no Edifício Chrysler foi "transferida para o processo de venda" e que as negociações estão "em andamento". Um representante da RFR se recusou a comentar para esta matéria.

Antes de sua queda, o Edifício Chrysler se ergueu de maneira gloriosa e chamativa, como parte do boom de arranha-céus de Nova York nos anos loucos de 1920. Com a demanda por espaços de escritório e os preços imobiliários disparando, os desenvolvedores se expandiram para cima —embora construir em direção às nuvens muitas vezes fosse sobre ego tanto quanto sobre necessidade.

Um "monumento para mim". Foi assim que Walter P. Chrysler, fundador da empresa de automóveis Chrysler, se referiu ao seu arranha-céu homônimo.

Em 1928, o titã automobilístico assumiu o projeto iniciado por William H. Reynolds, o desenvolvedor por trás do parque de diversões Dreamland em Coney Island, que estava trabalhando para erguer um prédio projetado pelo arquiteto William Van Alen no centro de Manhattan. Chrysler manteve o arquiteto, mas os dois aumentaram a altura do prédio para superar o Bank of Manhattan Building, com cerca de 280 metros de altura, que estava sendo construído no distrito financeiro. Secretamente, Van Alen mandou construir uma agulha de 56 metros, o que fez o Chrysler ter 319 metros de altura. O truque permitiu que o Edifício Chrysler reivindicasse brevemente o status de ser o prédio mais alto do mundo em 1930, até perder esse título para o Empire State Building no ano seguinte.

Qualquer prestígio que Chrysler tenha perdido na batalha de altura, ele ganhou ao manter o status do prédio de outras maneiras. O Chrysler abriu com quase 70% de seu espaço já alugado, mais do que as ocupações iniciais da maioria dos outros prédios de escritórios da época. Ele manteve uma alta taxa de ocupação durante grande parte da Grande Depressão, quando o Empire State Building era chamado de "Empty State Building".

Em 1940, Chrysler faleceu e seu monumento começou a desmoronar. Os novos proprietários não mantiveram o interior, os inquilinos desocuparam e na década de 1970 enfrentou procedimentos de execução hipotecária. Foi eventualmente designado como um marco da cidade de Nova York em 1978, mas seu famoso Cloud Club —que ocupava os 66º ao 68º andares, onde os executivos jantavam privadamente atrás de portas revestidas de couro— fechou.

Ainda assim, os jovens profissionais ansiavam por trabalhar lá. Joan Amenn, 59 anos, trabalhou em um escritório de advocacia sediado no prédio no final dos anos 80. "Era motivo de orgulho. 405 Lexington Ave., o Chrysler Building —como você poderia ser mais icônico do que isso?", disse ela.

Mesmo naquela época, os elevadores não funcionavam suavemente, ela lembrou. "Eles frequentemente ficavam presos no meio do andar. Eles costumavam vibrar e você se perguntava, 'Será que vou despencar?'", disse Amenn. Ficar preso em um elevador e chegar 15 minutos atrasado para uma reunião era "apenas parte da cultura", acrescentou.

As coisas começaram a melhorar no final dos anos 90, quando a Tishman Speyer Properties adquiriu o prédio e restaurou muitas de suas características art déco. Inquilinos de escritórios retornaram e sua taxa de ocupação subiu para 95%, de acordo com um artigo do New York Times de 2005. Mas não demoraria muito para que novos proprietários entrassem novamente pelas portas giratórias do saguão.

Rachaduras no teto, água marrom e roedores

Hoje, essas portas giratórias frequentemente emperram e ficam presas. O restante do saguão do Chrysler ainda é majestoso, se você não olhar muito de perto. Acima, partes do teto se deterioraram e algumas de suas rachaduras estão cobertas com o que parece ser fita adesiva. O fantasma de uma loja Amazon Go, agora fechada, permanece no térreo, e os turistas que visitam o monumento do Chrysler são restritos a esse nível —o Chrysler não tem um mirante, ao contrário do Empire State Building, onde Tom Hanks encontrou Meg Ryan em "Sintonia de Amor", ou do recém-construído One Vanderbilt, que tem uma instalação de espelhos estilo Yayoi Kusama com vistas panorâmicas da cidade.

Sem ter para onde ir, os turistas frequentemente lotam o saguão e tentam "atacar os torniquetes" que levam aos conjuntos de elevadores, disse Tehseen Islam, 28 anos, que trabalha em uma startup de tecnologia no oitavo andar do prédio. Mas essa não foi sua principal frustração. "Houve momentos em que pegávamos água de qualquer uma das fontes e ela estava completamente marrom", disse ela. "É tão nojento. Meu escritório acabou enviando garrafas gigantes de água do Costco."

Como outros funcionários atuais e antigos, Islam acrescentou que, devido ao layout fechado dos andares, a luz natural é escassa e o serviço de celular é irregular. "Às vezes uma ligação entra, mas se você tentar atender, não conecta de jeito nenhum."

No ano passado, ela lembrou, havia ratos em uma loja vazia no térreo. E uma vez, "um dos ratos chegou aos elevadores", disse Islam. "Fiquei lá por uns bons 10 a 15 minutos para ter certeza de que ele tinha ido embora antes de subir."

A terra abaixo do Edifício Chrysler é de propriedade da Cooper Union —os proprietários do prédio em si devem pagar aluguel para a faculdade privada como parte de um arrendamento de terreno. Em 2018, esse valor de aluguel aumentou de US$ 7,75 milhões para US$ 32,5 milhões e está previsto para aumentar para US$ 41 milhões até 2028.

Abaixo do saguão e conectado ao metrô, o arcade do prédio já foi lar de lojas de varejo queridas, incluindo uma barbearia, lavanderia, engraxate e delicatessen —a RFR supostamente se recusou a renovar seus contratos de locação. Em vez disso, o site do prédio afirma que o arcade "oferece uma variedade de serviços e comodidades focados no estilo de vida" com ilustrações de uma floricultura e "boutique de vinhos". Mas alguns trabalhadores dizem que estão aguardando essas mudanças, e o espaço está atualmente desolado, sem inquilinos de varejo.

"Estamos procurando melhorar os inquilinos", disse Brandon Singer, fundador da empresa de locação de varejo Mona, que está trabalhando na locação dos espaços de varejo no prédio.

"Pense em uma floricultura super sofisticada, em vez de, você sabe, uma ruim", disse Singer. "Em vez de ser apenas um engraxate, um lugar de engraxate realmente sofisticado —eu diria Leather Spa, alguém assim, mas talvez ainda mais moderno. Uma barbearia que não é a barbearia do Joe, é a Fellow Barber." O preço típico por pé quadrado para espaço de varejo ficará entre US$ 300 e US$ 400, disse Singer.

Para alguns nova-iorquinos, ter um escritório no Edifício Chrysler é uma aspiração profundamente enraizada.

"Sempre foi meu sonho trabalhar no Edifício Chrysler", disse Carla Mannino, uma psicoterapeuta de 57 anos que mudou seu consultório para lá em 2020. "Consegui uma sala de canto com a vista mais incrível de um dos gargulas do lado de fora da minha janela."

Da mesma forma, Mo Elyas, fundador de um negócio de molduras chamado Big Apple Art Gallery and Framing, mudou-se para o prédio durante a pandemia. O aluguel era equivalente a "a quantia de dinheiro que você gasta comprando café em um mês", disse Elyas, 52. "É legal dizer, 'Ei, nos encontramos no edifício Chrysler'."