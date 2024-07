Chegada de 1ª mulher ao comando do Tesouro britânico gera debate sobre mictório em banheiro privativo

Londres | Financial Times

O esforço que está sendo feito por uma rápida e tranquila transferência de poder no Reino Unido é visível em um banheiro em Whitehall, centro administrativo britânico, onde o Departamento do Tesouro está se preparando para uma mulher assumir pela primeira vez o cargo de chanceler da pasta.

Com a expectativa de que Rachel Reeves, do Partido Trabalhista, suceda Jeremy Hunt após a vitória da sigla nas eleições realizadas nesta quinta-feira (4), o setor de instalações do Tesouro tem discutido o banheiro privativo da futura chanceler. "Houve uma discussão sobre se é apropriado ter um mictório lá e se ele deve ser removido", disse uma pessoa que tem acesso aos bastidores do Tesouro.

Rachel Reeves é cotada para assumir como chanceler do Tesouro no Reino Unido - Maja Smiejkowska/REUTERS

Fotos vistas pelo Financial Times mostram uma sala com azulejos em preto e branco com 13 caixas de absorventes íntimos colocadas cuidadosamente acima da pia, que, segundo uma fonte do Tesouro, foram incluídas no local apenas durante a campanha eleitoral.

O Partido Trabalhista atropelou o Partido Conservador na eleição nesta quinta, conquistando ao menos 411 cadeiras, ante 121 dos adversários —até a manhã desta sexta, dois assentos ainda aguardavam definição.

Em discurso, Starmer ressaltou ainda que vai governar para todos. "Tenha você votado nos trabalhistas ou não. Na verdade, falo diretamente para quem não votou [em nós]: meu governo vai servir a você. A política pode ser uma força para o bem. Nós mudamos o Partido Trabalhista. País primeiro, partido em segundo", disse o premiê.

Antes da eleição, dirigentes do Partido Conservador se queixavam que o Partido Trabalhista já dava a eleição como vencida e pensavam na reforma do banheiro da futura chanceler. No entanto, o planejamento do local é uma obrigação do Tesouro, não do Partido Trabalhista. Procurado pela reportagem, o Tesouro se recusou a comentar.

Um porta-voz de Reeves disse: "Não estamos fazendo comentários sobre os arranjos do banheiro".