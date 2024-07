Mudanças climáticas já aumentam preços de alimentos e preocupam bancos centrais

Londres | Financial Times

Há 60 anos, quando os avós de Giuseppe Divita abriram seu moinho de azeite em Chiaramonte Gulfi, Sicília, o clima da ilha italiana era ideal para produzir a fruta.

Esse já não é mais o caso, diz Divita, que, ao lado de seu irmão, administra a Oleificio Guccione, hoje com seus próprios pomares, além do moinho. Com o aumento das temperaturas médias anuais e a queda da precipitação, cultivar azeitonas e transformá-las em azeite está se tornando cada vez mais difícil.

O produtor de azeitonas, Angel Luis Moreno, 42, mostra vegetação viva e seca que cobre o solo de sua plantação de oliveiras, em Jaen, na Espanha - Jon Nazca/Reuters

Em toda a região do Mediterrâneo, a queda nos rendimentos e os custos mais altos para os produtores de azeite elevaram os preços para máximas de 20 anos este ano. Os problemas de produção só vão piorar à medida que os efeitos do clima se tornarem mais agudos, avalia Divita.

Por milênios, a produção e precificação de alimentos foram interrompidas pelo clima, com eventos isolados como ondas de calor, secas, inundações ou geadas reduzindo as colheitas e elevando os preços. Guerra e doença também são fatores, como o mundo viu recentemente após a invasão da Rússia à Ucrânia e a febre suína que varreu a população de porcos da China.

Mas muitos aumentos acentuados nos preços dos alimentos têm sido perenes. De laranjas no Brasil a cacau na África Ocidental; azeitonas no sul da Europa a café no Vietnã, padrões climáticos permanentemente em mudança como resultado das mudanças climáticas estão reduzindo os rendimentos das colheitas, apertando os suprimentos e elevando os preços.

Adam Davis, co-fundador do fundo agrícola global Farrer Capital, diz que as mudanças climáticas ajudaram a elevar os preços de uma longa lista de commodities negociadas em níveis mais altos este ano. "O trigo subiu 17%, o óleo de palma 23%, o açúcar 9% e o porco 21%", diz ele. Para o consumidor, o "efeito defasado desses altos preços das commodities não está desaparecendo", diz.

Um terço dos aumentos nos preços dos alimentos no Reino Unido em 2023 foi atribuído às mudanças climáticas, de acordo com o think-tank Energy and Climate Intelligence Unit.

"Há um impacto material das mudanças climáticas nos preços globais dos alimentos", diz Frederic Neumann, economista-chefe da Ásia no HSBC. "É fácil ignorar eventos individuais como sendo isolados, mas acabamos de ver uma sequência de eventos anormais e interrupções que, é claro, somam o impacto das mudanças climáticas."

Tais eventos repetidos resultam em "um impacto permanente na capacidade de fornecer alimentos", argumenta Neumann. Aumentos nos preços dos alimentos antes considerados temporários estão se tornando uma fonte de pressão inflacionária persistente.

Globalmente, as taxas anuais de inflação de alimentos poderiam subir até 3,2 pontos percentuais por ano dentro da próxima década como resultado de temperaturas mais altas, de acordo com um estudo recente do Banco Central Europeu e do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático.

Isso significará um aumento na inflação geral anual de até 1,18 pontos percentuais até 2035, segundo o estudo, que usou dados históricos de 121 países de 1996 a 2021 para modelar cenários futuros de inflação. O sul global será a região mais afetada.

A questão está nos efeitos disso sobre a política monetária. Muitos bancos centrais excluem os preços dos alimentos e da energia da chamada inflação central (o índice observado mais de perto) em função da volatilidade desses produtos.

No entanto, agora que as mudanças climáticas estão começando a causar pressão inflacionária constante, cresce o debate sobre se os formuladores de políticas devem prestar mais atenção nisso.

David Barmes, pesquisador de políticas no Instituto de Pesquisa Grantham sobre Mudanças Climáticas e Meio Ambiente da London School of Economics, diz que considerar os picos de inflação de alimentos como temporários "não será mais uma abordagem útil se os choques de preços se repetirem e forem frequentes e afetarem a inflação geral de forma mais persistente".

Na análise de Neumann, interrupções mais frequentes no fornecimento de alimentos "forçarão os bancos centrais a dar uma resposta, levando a taxas de juros mais voláteis e possivelmente taxas de juros mais altas ao longo do tempo".

Alguns especialistas dizem que, nas economias avançadas, empresas com grande poder de mercado podem amplificar a inflação em tempos de interrupções no fornecimento.

Isabella Weber, professora assistente de economia na Universidade de Massachusetts Amherst, diz que a inflação dos últimos anos "foi desencadeada por choques nos setores essenciais [como alimentos e energia] e depois propagada pelas decisões de precificação das empresas".

O crescente impacto das mudanças climáticas na agricultura está reacendendo um debate sobre se os bancos centrais devem responder aos choques de preços dos alimentos da mesma forma que fazem com aumentos generalizados de preços —elevando as taxas de juros.

Por muito tempo, o consenso entre os economistas era de que não deveriam, diz Marc Pourroy, professor associado de economia na Universidade de Poitiers, na França. Isso porque a inflação de alimentos era vista como temporária, com reversão à média e volátil. "Você não quer que suas taxas de juros sejam voláteis", acrescenta.

A inflação de preços dos alimentos também costumava ser impulsionada por fatores globais externos, sobre os quais economias pequenas em particular não têm impacto. "Aumentos nas taxas de juros não lidam com choques negativos do lado da oferta", diz Barmes, acrescentando que eles podem na verdade ser contraproducentes, pois podem reduzir ainda mais a produção.

Eles também não aumentam o fornecimento de alimentos, argumentaram economistas e outros analistas de mercado quando a ortodoxia da política monetária foi desafiada em resposta aos choques de preços dos alimentos de 2008 e 2011.

Desta vez, no entanto, os parâmetros do debate mudaram por causa das mudanças climáticas, observam os economistas.

Bancos centrais em economias em desenvolvimento sempre tiveram que ser mais responsivos aos preços dos alimentos, diz Raghuram Rajan, que foi governador do Banco Central da Índia de 2013 a 2016.

"Pode muito bem ser que os países em desenvolvimento tenham que levar isso mais em consideração porque não é apenas uma grande parte do orçamento, também é uma tendência secular e se tornou mais volátil", acrescenta.

À medida que as mudanças climáticas se intensificam e prejudicam os rendimentos das colheitas, os governos também estão cada vez mais propensos a recorrer a políticas protecionistas que podem exacerbar o impacto inflacionário. No ano passado, por exemplo, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi impôs restrições às exportações de variedades de arroz branco quebrado e não basmati, fazendo os preços das commodities dispararem.

Como responder a isso é mais controverso. Barmes argumenta que há necessidade de ferramentas alternativas de controle da inflação para lidar com as pressões decorrentes das mudanças climáticas.

Implementadas por autoridades fiscais e industriais, em vez de bancos centrais, essas ferramentas podem incluir controles de preços e subsídios direcionados. Políticas de concorrência mais rígidas e medidas antitruste também são necessárias para evitar que corporações com grande participação de mercado lucrem durante períodos inflacionários e, assim, exacerbem o problema, ele acrescenta.

Weber, professor em Amherst, argumentou em um artigo recente que os países deveriam constituir estoques reguladores de commodities alimentares para amortecer as flutuações de preços e impor impostos sobre lucros extraordinários às empresas de setores essenciais, como o alimentício, para desencorajar a exploração de preços.

Neumann reconhece que elevar as taxas em um momento em que os preços dos alimentos também estão subindo traz riscos e nem sempre é eficaz. Mas ele acrescenta que na maioria dos contextos "você não pode ignorar completamente os choques de preços dos alimentos, você deve elevar as taxas de juros".

Rajan, ex-governador do RBI, concorda que "você tem que ter um pouco de cuidado ao responder a coisas como o aumento temporário no preço das cebolas", um choque de curto prazo que é rapidamente corrigido quando mais oferta chega.

Mas "você não pode simplesmente ignorar [os preços dos alimentos]", ele acrescenta, especialmente quando eles estão altos por um longo período. Os bancos centrais devem aumentar as taxas de juros "não tanto para conter esse aumento de preços, mas para evitar que tudo mais se eleve junto com ele".

Pelo menos para economias menores, isso aprecia a moeda, diz Pourroy, ajudando a reduzir o preço das importações.

"Os bancos centrais não devem reagir de forma exagerada", diz ele, mas à medida que os efeitos das mudanças climáticas se intensificam, a inflação de alimentos será "muito importante para a economia, para as pessoas, para que eles não façam nada".