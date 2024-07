Dólar tem alta firme e Bolsa recua em meio a preocupações com cena fiscal brasileira

São Paulo

O dólar operava em alta nesta quinta-feira (18), conforme cresciam as preocupações com a cena fiscal doméstica após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levantarem dúvidas sobre o equilíbrio das contas públicas.

O mercado também repercutia a decisão de política monetária do BCE (Banco Central Europeu) e os novos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, em busca de sinais sobre a trajetória de juros do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano).

Às 11h18, o dólar subia 1,03%, cotado a R$ 5,540 na venda. Já a Bolsa recuava 0,67%, aos 128.583 pontos.

Investidores aguardam decisões dos bancos centrais da União Europeia e dos Estados Unidos sobre taxa de juros - Dado Ruvic/Reuters

Os agentes financeiros repercutiam as falas de Lula à TV Record, em entrevista na segunda-feira. Trechos da conversa chegaram ao conhecimento do mercado antes da divulgação pela emissora, conforme apurou a Folha.

Na entrevista, o petista afirmou que não é obrigado a cumprir a meta fiscal se tiver "coisas mais importantes para fazer". Por outro lado, disse que a meta de déficit zero para este ano não está rejeitada e se comprometeu a fazer o necessário para cumprir arcabouço fiscal.

As falas do presidente reacenderam temores sobre o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas. A cautela acontece antes da divulgação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do terceiro bimestre na segunda-feira, no qual o Executivo precisará apontar como pretende cumprir a meta de déficit zero neste ano.

Mais cedo nesta quinta, a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) afirmou que o governo tem o compromisso, determinado por Lula, de não gastar mais do que arrecada, e que essa premissa deverá aparecer no Orçamento do ano que vem.

Em entrevista ao programa "Bom dia, Ministra", no CanalGov, Tebet reconheceu que atingir a meta de déficit zero no Orçamento de 2025 é uma "ginástica um pouco difícil". A proposta orçamentária será enviada pelo Executivo ao Congresso até 31 de agosto.

"É uma ginástica e é uma ginástica um pouco difícil, porque é uma conta matemática que parece ser simples, mas não é. É uma equação onde receita menos despesa tem que dar igual a zero", disse.

"Nós temos um compromisso com o país, por determinação do presidente e da equipe econômica, de não gastar mais do que arrecada, então o nosso Orçamento do ano que vem tem que trazer as despesas necessárias para atender todas as demandas do Brasil, mas elas não podem passar daquilo que arrecadamos, porque o Brasil não pode seguir devendo, porque isso tem impacto muito grande na vida das pessoas."

Os comentários da ministra, no entanto, não pareciam aliviar os investidores.

Na análise de Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, discursos de autoridades do governo "trazem uma aversão ao risco para o mercado local, porque o cenário fiscal ainda está indefinido".

"O mercado espera uma sinalização de comprometimento fiscal maior por parte do governo e até agora ela não veio. Então, somado ao cenário internacional, o fiscal acaba ficando no radar e ajuda a piorar o comportamento da nossa moeda."

No exterior, o BCE decidiu manter a taxa de juros inalterada em 3,75%, como esperado por analistas, após um corte de 25 pontos-base na reunião anterior, o que havia iniciado um ciclo de afrouxamento monetário há muito aguardado.

As autoridades do BCE também reiteram seu compromisso com o retorno da inflação na zona do euro a sua meta de 2%, afirmando que os juros permanecerão suficientemente restritivos pelo tempo necessário. Eles não sinalizaram como devem agir nos próximos encontros.

Investidores também digeriam novos dados de auxílio-desemprego dos EUA que vieram acima do esperado, reforçando o argumento de que o mercado de trabalho passa por um processo de moderação.

O Departamento de Trabalho relatou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 20.000 em relação a semana anterior, a 243.000, acima da expectativa de 230.000 de especialistas consultados pela Reuters.

O dado, somado a números de inflação mais benignos no segundo semestre, devem reforçar a expectativa de um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro.

Na quarta-feira (17), o dólar fechou em alta de 1,03%, cotado a R$ 5,484 na venda, e a Bolsa subiu 0,26%, a 129.450 pontos.

Os investidores mantiveram cautela diante da cena internacional, especialmente em relação ao Japão e aos Estados Unidos, e do fiscal brasileiro.

O real foi afetado pela disparada do iene japonês, em meio a rumores de que o Banco Central do Japão teria intervindo de forma agressiva para valorizar a moeda local.

O avanço do iene afetou operações de carry trade ao redor do mundo, incluindo as realizadas com a moeda brasileira. No carry trade, investidores tomam recursos no exterior, a taxas de juros baixas, e reinvestem em países como o Brasil, onde a taxa de juros é maior.

Como a cotação do iene subiu, investidores tendem a desmontar essas posições de carry, o que acaba por pressionar as cotações do real. Um dos efeitos é a alta da taxa de câmbio —algo que já havia ocorrido na quinta-feira passada (11), quando o iene também avançou.

"O real é bastante líquido, então é fácil fazer carry. Quando tem alta do iene, há uma reprecificação de carry trade no mundo, o que também afeta o real", diz Lais Costa, analista da Empiricus Research.

Também preocupava o rumo das eleições norte-americanas, em especial sobre a futura política comercial dos EUA caso o ex-presidente Donald Trump —defensor vocal de mais protecionismo econômico— volte à Casa Branca.

Na segunda-feira, o republicano confirmou o senador J.D. Vance como companheiro de chapa. O candidato a vice-presidente disse ver a China como a "maior ameaça" aos Estados Unidos no momento.

A China sempre foi alvo de Trump em seus discursos, com ameaças frequentes de imposição de tarifas sobre a segunda maior economia do mundo.

Contribuindo para as preocupações, reportagem da Bloomberg relatou que o governo do presidente Joe Biden está considerando novas restrições para afetar a indústria chinesa de chips, mostrando que os EUA devem apertar a política comercial mesmo com a reeleição do democrata.

Em resposta, o índice Nasdaq perdeu mais de 2% nesta quarta, puxado pelo derretimento de ações ligadas a empresas de tecnologia e chips.

Com Reuters