Loja de brinquedos de SP lança 'orelha do Trump' para colecionadores

São Paulo

Conhecida por lançar brinquedos que fazem sátira a diferentes espectros da política brasileira, a Corbe Toys, loja de brinquedos de São Paulo, pôs à venda em seu site nesta semana a "Orelha do Trump".

Segundo o dono da loja, Luís Ricardo Aizcorbe, o brinquedo é "uma paródia do ataque sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump" durante um comício no estado da Pensilvânia, no último sábado (13). A orelha do bilionário foi ferida durante o atentado.

Embalagem do brinquedo 'Orelha do Trump', lançado pela Corbe Toys nesta semana - Divulgação

Vendido a R$ 65, o brinquedo é descrito no site da loja como uma "action figure" (figura de ação, no português) para colecionadores.

"A gente faz uma paródia, ligada ao humor, para não ter adversidade legal. Consultamos nosso advogado. [O humor] É o que nos ampara legalmente", afirma Aizcorbe.

O produto foi lançado na madrugada de segunda, pouco mais de 24 horas após o ataque a Trump. De acordo com Aizcorbe, mais de cem unidades foram vendidas até agora.

A Corbe Toys já lançou anteriormente bonecos como o Faria Limer, inspirado no estereótipo dos frequentadores do centro financeiro da capital paulista, a avenida Faria Lima, e o Fantasma do Comunismo, que remetia ao discurso anticomunista propagado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, durante as eleições brasileiras, a empresa lançou o boneco "Patriota do Caminhão", que satirizava o protestante bolsonarista que viralizou na internet após se agarrar na parte frontal de um caminhão.

A Corbe Toys tem sede no Paraíso, bairro de São Paulo, mas não tem loja física. No entanto, os brinquedos são vendidos em lojas de produtos colecionáveis, como Legião Nerd e Ugra, segundo Aizcorbe.