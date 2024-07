Londres | Financial Times

Quando as portas se abriram na manhã de quarta-feira (24) na 10ª edição de uma exposição anual de empresas de aquecedores e ar condicionado, realizada em Tóquio, a temperatura do lado de fora alcançava os 35°C e avisos de insolação estavam em vigor em grande parte do Japão. Aplicativos de previsão do tempo agravaram a percepção desse momento extremo da natureza com um alerta de que um tornado atingiria, em breve, a capital.

Os riscos da catástrofe climática estão em toda parte e, assim, sugere o evento japonês, é a ameaça de uma gasto ainda maior para se manter fresco. A feira comercial muito frequentada abriu em um contexto mundial de inundações, incêndios e secas três dias após o que os cientistas suspeitam ter sido, em média global, o dia mais quente já registrado. Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, projetou mais recordes quebrados à medida que transpiramos para o que ele chamou de "território verdadeiramente inexplorado".

Japoneses recorreram a sombinhas, em meio ao calor de 39 graus registrado em Tóquio no último dia 22 - Issei Kato/Reuters

Trata-se do momento ideal, se você conseguir enxergar além da miséria presente e iminente inerente a tudo isso, para os empregadores considerarem o colete de trabalho autorefrigerante Iceman Pro-X, cadeiras de escritório que resfriam o fundo, lama de gelo hidratante, umidificadores internos e uma vasta gama de outros produtos projetados para manter uma força de trabalho trabalhando em condições cada vez mais adversas. Se, é claro, eles ou nós pudermos arcar com esses produtos.

Apesar de toda a inovação e habilidade de vendas em exibição, o clima no evento japonês é inquietante. Há uma forte sensação, entre os corredores de empresas oferecendo seus produtos anticalor, de uma declaração mais ampla de derrota. Corporações, governos e organizações supranacionais podem falar sobre mitigação das mudanças climáticas, emissões líquidas zero e outras tentativas macro de conter a catástrofe. Mas, na prática, corre a mensagem sendo transmitida aos proprietários de fábricas, produtores de alimentos, empresas de construção e outros negócios, o remédio que você precisa agora é paliativo, não preventivo.

Essa mensagem foi reforçada por uma feira ainda maior realizada no mesmo centro de convenções sobre o tema mais amplo de "resiliência". Um foco central foi a preparação para todo tipo de extremidade à medida que a infraestrutura suporta golpes naturais cada vez mais ferozes.

Essa distinção entre paliativo e preventivo também está se tornando mais nítida para os investidores à medida que avaliam a atratividade relativa de dar exposição de suas carteiras à mitigação das mudanças climáticas (reduzindo o ritmo do aquecimento global) ou à adaptação às mudanças climáticas (ajustando-se à realidade dos efeitos atuais e futuros).

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Em uma nota aos investidores publicada no início desta semana, a Citi Research destacou as oportunidades deste último, à medida que a frequência e intensidade das catástrofes climáticas espalham o custo da adaptação por muitos interessados. Em um relatório de novembro de 2023, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estimou a lacuna global de financiamento para adaptação entre US$ 194 bilhões e US$ 366 bilhões (R$ 1,1 trilhão e R$ 2,1 trilhões) por ano.

A complexidade por trás desse número, disseram os analistas da Citi, está em descobrir quem realmente arcará com esse custo. Isso abre discussões, acrescentaram, sobre "potencial apoio político, tributação, redução de riscos por meio de financiamento misto e até o conceito de novos instrumentos financeiros inovadores".

Muitos dos visitantes da exposição japonesa, entretanto, já tinham uma boa ideia de onde o ônus do custo acabará a curto prazo. Entre a multidão de proprietários de pequenas e médias empresas ao redor do estande de roupas de trabalho autorefrigerantes oferecidas pela Yamashin Seikyo estava um proprietário de fábrica de Nagoya. A abordagem da Yamashin era que o calor de verão cada vez mais perigoso forçará as empresas a mudar a forma como resfriam os funcionários da fábrica —de ar-condicionado caro e não necessariamente eficaz para soluções individuais baseadas em roupas.

O proprietário da fábrica, embora capaz de enxergar além de um discurso de vendedor, também reconheceu que as temperaturas crescentes aumentariam significativamente seu dever de cuidado como empregador. A matemática de fornecer a cada um de seus trabalhadores equipamentos de resfriamento no valor de US$ 800 (R$ 4.500) não era atraente, mas se ele deixasse de fazê-lo "meus funcionários simplesmente irão trabalhar em algum lugar que os mantenha frescos".

Para ele, o calor pode dividir a empresa em dois grupos: as que poderão arcar com a mitigação dos climas extremos e outras que não poderão. Mas também é fácil imaginar, mesmo no Japão historicamente deflacionário, um forte imperativo para as empresas repassarem os custos adicionais aos clientes. O 'aquecimento inflacionário', como forma de descrever a pressão crescente sobre os custos causada pelas mudanças climáticas, até agora tendeu a se concentrar principalmente no impacto de preços sobre alimentos e água. Os participantes da Solução de Calor 2024 sugerem que o termo em breve se aplicará a praticamente tudo.