Europa é mercado prioritário para Havaianas, diz CEO da Alpargatas

São Paulo

Com a chegada do verão no Hemisfério Norte, a Alpargatas, dona da Havaianas, visa países do continente europeu para a expansão do mercado global da empresa de chinelos.

Populares no exterior, as sandálias brasileiras viralizam nas redes, e CEO aponta estratégias para o crescimento da marca.

Em entrevista à Folha, Liel Miranda, CEO da Alpargatas, disse que a Europa é prioridade para o crescimento da Havaianas na esfera internacional, com estratégias de investimento em marketing digital e abertura de loja-conceito em Paris durante as Olimpíadas.

Havaianas, segundo o CEO, está presente em mais de 100 países, como França, Espanha, Itália, Portugal, Estados Unidos e África do Sul, com operação própria ou por distribuidores - Zo Guimarães/Folhapress/UOL

"O fato é que a moda das Havaianas voltou com tudo, com os nossos chinelos se tornando um artigo-desejo. Aumentamos nossa presença na Escandinávia e em outras regiões da Europa", diz.

Miranda afirma que o verão na região é uma estação importante para o crescimento da Havaianas e que a empresa prepara ações de marketing, "especialmente na Itália e na França, que são polos extremamente importantes para a marca".

Entre outras iniciativas da Havaianas, o CEO cita a parceria com a italiana Dolce & Gabbana. Juntas, as marcas lançaram no último mês de junho modelos clássicos da empresa brasileira com estampas da grife de luxo, ganhando um preço mais elevado.

Miranda cita também o patrocínio aos atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris, onde a marca terá uma loja-conceito de 100 metros quadrados na Avenida Champs-Élysées durante o verão. "Como calçado oficial dos atletas brasileiros, não poderíamos deixar essa ocasião passar em branco", afirma.

A Havaianas, segundo o CEO, está presente em mais de 100 países, como França, Espanha, Itália, Portugal, Estados Unidos e África do Sul, com operação própria ou por distribuidores. São 444 lojas espalhadas pelo mundo e 46 próprias.

"Um dos pilares da nossa estratégia atual é focar em mercados prioritários e ser consistente nos canais e geografias, visando fortalecer a consolidação da marca globalmente", analisa Miranda.

A marca aposta em uma imagem de "leveza" e "liberdade" nas campanhas internacionais, adjetivos que ecoam alguns dos estereótipos associados à identidade brasileira no Hemisfério Norte. Para Miranda, entretanto, a "sensação de liberdade" e "momentos de alegria" estão ligados à "essência do brasileiro". Na opinião do executivo, não há reforço dos arquétipos.

ALCANCE DIGITAL

Impulsionada pela popularização dos chinelos da marca nas redes sociais, a empresa tem visto seu produto se popularizar mundo afora.

No TikTok, a hashtag "havaianas" possui mais de 70 mil publicações. Nos vídeos, usuárias da rede de outros países aparecem usando Havaianas e falando sobre como chinelos de dedo serão a tendência do verão lá fora.

Miranda diz que o investimento em criadores de conteúdo e em plataformas, como o Instagram e TikTok, para alavancar o público internacional. "As redes sociais uma parte crucial da nossa estratégia de marketing global, uma vez que servem como vitrine para todas as nossas iniciativas de marketing".

Segundo ele, a identidade brasileira da marca é um diferencial para a Havaianas no mercado global. "É a nossa fortaleza e os consumidores valorizam a história e a conexão com o Brasil. É uma marca que representa a brasilidade, nosso verão e jeito leve de ser do brasileiro", analisa.

Miranda explica que a estratégia da marca procura valorizar a identidade do Brasil e que trazer esses elementos de leveza para a Havaianas no mercado internacional não reforça os estereótipos da imagem brasileira exportada para o exterior.

"Acreditamos que a nossa força e representatividade no exterior são motivos de orgulho tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. Nosso desejo é que ela seja vista no mercado global como uma opção democrática, que atende todos os perfis de consumidores em várias ocasiões de uso", conclui.

RAIO-X

Alpargatas, 117

A companhia é dona da Havaianas, líder em calçados abertos, da ioasys, empresa de inovação e tecnologia, e de 49,2% da Rothy’s, marca digital norte-americana de calçados sustentáveis.

Receita líquida em dezembro de 2023: R$ 3,734 bilhões, sendo R$ 2,716 bilhões provenientes da marca Havaianas

Funcionários: 11.975. 233 atuando no exterior

Principais acionistas: Itaúsa S.A., Cambuhy I Fundo de Investimento em Ações e Cambuhy Alpa Holding S.A.

Principais concorrentes: Arezzo e Grendene