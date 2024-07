Familia de Rupert Murdoch trava batalha secreta pelo futuro de império midiático

The New York Times

Rupert Murdoch, 93, está envolvido em uma batalha legal secreta contra três de seus filhos sobre o futuro do império midiático da família, enquanto ele age para preservá-lo como uma força política conservadora após sua morte, de acordo com um documento judicial lacrado obtido pelo The New York Times.

Murdoch deu início ao drama no final do ano passado, quando fez um movimento surpresa para mudar os termos do trust familiar (sociedade criada para proteção de patrimônio) para garantir que seu filho mais velho e sucessor, Lachlan, permanecesse no comando de sua vasta coleção de redes de televisão e jornais.

Empresário Rupert Murdoch, 93, (esq.) e o senador norte-americano Lindsey Graham (dir.) no terceiro dia da Convenção do Partido Republicado de 2024, em Milwaukee - Brendan Smialowski - 17.jul.2024/AFP

Atualmente, o trust entrega o controle dos negócios da família aos quatro filhos mais velhos quando Murdoch morrer. Mas ele está argumentando no tribunal que, apenas capacitando Lachlan para administrar a empresa sem interferência dos irmãos mais moderados politicamente, ele pode preservar a inclinação editorial conservadora e, assim, proteger seu valor comercial para todos os herdeiros.

Esses três irmãos—James, Elisabeth e Prudence—foram pegos de surpresa pelo esforço do pai para reescrever o que deveria ser um trust inviolável e se uniram para detê-lo. Notavelmente, a batalha subsequente está ocorrendo inteiramente fora da vista do público.

No mês passado, o comissário de inventário de Nevada responsável pelo caso concluiu que Murdoch poderia alterar o trust se conseguir mostrar que está agindo de boa fé e para o benefício exclusivo de seus herdeiros, de acordo com uma cópia da decisão de 48 páginas.

Um julgamento para determinar o caráter da ação de Murdoch está previsto para começar em setembro. Em jogo estará o futuro de uma das empresas de mídia mais influentes politicamente no mundo de língua inglesa.

Representantes de ambos os lados recusaram comentar a situação. Ambos contrataram advogados de alto calibre. Os três irmãos Murdoch são representados por Gary A. Bornstein, co-chefe de litígios da Cravath, Swaine & Moore. Rupert Murdoch é representado por Adam Streisand, advogado de julgamento da Sheppard Mullin que esteve envolvido em disputas de herança relacionadas a Michael Jackson e Britney Spears.

A família Murdoch já esteve dividida antes. Os irmãos James e Elisabeth competiram entre si e com Lachlan para eventualmente assumir a empresa. Em vários momentos eles entraram em conflito uns com os outros e com seu pai.

James, que já ajudou a administrar a empresa com Lachlan, deixou-a em 2019 e agora supervisiona um fundo de investimentos. Elisabeth dirige um estúdio de cinema, o Sister, e há anos tenta se posicionar como a "Suíça" da família, mantendo boas relações com todos. Prudence, a filha mais velha e a única do primeiro casamento de Murdoch, tem sido a menos envolvida nos negócios da família.

Dada a idade avançada de Murdoch, esta batalha tem tudo para ser a confronto final pelo controle de seus conglomerados de mídia espalhados, que possuem a Fox News, The Wall Street Journal, o New York Post e grandes jornais e emissoras de televisão na Austrália e na Grã-Bretanha.

Política e poder estão na raiz do conflito. Desde que Murdoch desenhou a sociedade familiar há quase 25 anos, as visões políticas da família divergiram drasticamente. Durante a ascensão de Donald Trump, Murdoch e Lachlan se alinharam mais estreitamente, empurrando o veículo mais influente da empresa, a Fox News, mais para a direita, deixando os outros três filhos cada vez mais desconfortáveis.

Murdoch chamou seu esforço para mudar o trust de Projeto Harmonia, porque esperava que isso pudesse evitar uma batalha familiar iminente com sua morte, de acordo com uma pessoa com conhecimento da família. Mas teve o efeito oposto.

Depois de apresentar a petição para alterar o trust, Murdoch se encontrou separadamente com as filhas em Londres, na esperança de ganhar seu apoio, disse essa mesma pessoa. Em vez disso, elas ficaram furiosas.

Dias depois, em 6 de dezembro, os representantes de Murdoch seguiram em frente com a moção para fazer as mudanças em uma reunião especial convocada às pressas em Reno, Nevada. Os representantes dos três filhos tentaram adiar o encontro e bloquear as mudanças propostas, mas falharam, de acordo com a decisão do tribunal.

A batalha deixou Murdoch afastado dos filhos. Apenas Lachlan compareceu ao seu casamento com Elena Zhukova, sua quinta esposa, na Califórnia no mês passado.

Embora o trust seja irrevogável, ele permite mudanças de boa fé e com o único propósito de beneficiar todos os membros. Os advogados de Murdoch argumentaram que ele está tentando proteger James, Elisabeth e Prudence garantindo que eles não possam moderar a política da Fox ou interromper suas operações com constantes disputas sobre liderança.

Esta será uma das principais questões no julgamento. A ação está ocorrendo em um tribunal de inventário em Reno, que é dedicado a lidar com trusts e heranças familiares. A decisão obtida pelo Times contém uma revisão dos fatos por um comissário de inventário cujo papel é julgar casos antes de enviar quaisquer questões não resolvidas a um juiz para julgamento, como ele fez aqui.

O trust detém as ações da família no império de Murdoch, que agora está principalmente dividido entre duas empresas: Fox, que inclui a Fox News e a rede de transmissão Fox, e a News Corp., que detém seus principais jornais.

Os seis filhos de Murdoch têm participação igual no capital da sociedade. Isso inclui Chloe e Grace, duas filhas mais novas que ele teve com a terceira esposa, Wendi Deng, mas que não têm direitos de voto.

Até agora, os direitos de voto são compartilhados entre Murdoch e seus quatro filhos mais velhos através de seus próprios representantes escolhidos a dedo no conselho do trust. No entanto, Murdoch tem o controle final e não pode ser superado. Depois que ele morrer, Lachlan, James, Elisabeth e Prudence terão cada um um único voto.

A revisão dos fatos pelo comissário mostra que Murdoch está agindo para expandir o poder de voto de Lachlan e garantir uma maioria para que ele não possa ser desafiado. As mudanças não afetariam a participação acionária de ninguém na empresa.

Os contornos básicos do trust remontam ao divórcio de Murdoch de sua segunda esposa, Anna Mann, mãe de James, Elisabeth e Lachlan.

Preocupada com o potencial destrutivo de uma sucessória, Mann insistiu que o acordo de divórcio desse aos quatro filhos controle igual sobre o império, disseram pessoas próximas à família. Como parte de seu acordo, Murdoch trancou essa provisão permanentemente através de um trust irrevogável.

Mas Murdoch passou a ver essa provisão como insustentável depois de colocar Lachlan no comando da Fox e da News Corp. em 2019. Uma fonte primária do problema era seu filho mais novo, James, que foi preterido em favor de Lachlan. Nos últimos anos, pessoas próximas a James e sua esposa, Kathryn, disseram que após a morte de Murdoch eles considerariam se unir às irmãs para tirar o controle de Lachlan e domar os instintos mais radicais de direita das empresas.

James e Lachlan compartilharam a responsabilidade operacional das empresas de 2015 a 2019, uma relação que se desgastou durante a administração Trump. Lachlan e seu pai desconsideraram as preocupações de James, apontando para as recordes de audiência da rede. James deixou o negócio após a ascensão de Lachlan a presidente e CEO em 2019, e saiu do conselho da News Corp. em 2020, citando "discordâncias sobre certos conteúdos editoriais publicados pelos veículos de notícias da empresa."

Sempre foi incerto quão sério James estava sobre tentar fazer qualquer movimento contra Lachlan, ou se ele teria o apoio de suas irmãs para tal esforço. O fato de que eles se uniram para preservar o trust sugere que ele e suas irmãs agora estão solidamente alinhados contra Lachlan, e que podem tentar destituí-lo, ou pelo menos influenciar a direção da empresa, após a morte de seu pai.

Se eles terão o poder legal para fazê-lo será determinado em breve em tribunal.