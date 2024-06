Ex-presidente da Fox, Rupert Murdoch se casa pela quinta vez, aos 93 anos

Los Angeles | AFP

Aos 93 anos, o magnata das comunicações Rupert Murdoch se casou pela quinta vez com uma bióloga molecular aposentada 25 anos mais jovem que ele.

Murdoch e Elena Zhukova, 67, se casaram no sábado em Moraga, a propriedade do magnata com campos de vinhedos no estado da Califórnia (oeste), de acordo com a imprensa local.

Rupert Murdoch, magnata deixou comando da Fox e da News Corp em 2023 - Mike Segar-10.set.17/Reuters

As fotografias publicadas no The Sun, o tabloide britânico de propriedade de Murdoch, mostram o casal posando e sorrindo: ele com um terno preto e gravata amarela e ela com um vestido branco com ombros descobertos enquanto segura um buquê de lírios do vale.

Entre os convidados do jet set estavam Robert Kraft, 82, proprietário do time de futebol americano New England Patriots, e sua esposa Dana Blumberg, 50.

Murdoch tem seis filhos e foi casado quatro vezes, sendo a última com a modelo Jerry Hall, uma ex-parceira do cantor Mick Jagger, dos roqueiros britânicos Rolling Stones.

Elena Zhukova casou-se com o magnata da mídia Rupert Murdoch - Divulgação

Por sua vez, Zhukova, que emigrou para os Estados Unidos da Rússia, é uma bióloga molecular aposentada.

O magnata australiano e sua família são proprietários de um império midiático que inclui o The Wall Street Journal e a rede de televisão Fox News, entre outros influentes meios, avaliado em cerca de US$ 20 bilhões, de acordo com a revista especializada Forbes.

Murdoch passou o controle de seus negócios globais para seu filho Lachlan em novembro passado, para assumir um status emérito.