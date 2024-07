Governo vai detalhar alvos do corte de R$ 9 bi em benefícios, diz Tebet

Rio de Janeiro

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira (23) que o governo vai detalhar na próxima semana a previsão de R$ 9 bilhões que serão economizados com a revisão de despesas da Previdência Social e do Proagro, seguro rural para pequenos e médios produtores.

Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) durante pronunciamento sobre bloqueio de gastos e contingenciamento no orçamento do governo federal, em 18 de julho. - Pedro Ladeira/Folhapress

Esse valor está incorporado no Orçamento —sem ele, o bloqueio de R$ 15 bilhões para este ano anunciado na segunda (22) seria ainda maior—, mas o governo ainda não forneceu detalhes sobre o andamento dessas ações.

"Onde vai cada ponto do Atestmed, do Proagro, do seguro-defeso, de todas aquelas políticas e algumas outras que não estavam na nossa LOA [Lei Orçamentária Anual] de 2024. Então nós vamos mostrar, por A mais B, onde estarão as economias na revisão de gastos, os R$ 9 bilhões para este ano", disse Tebet.

A ministra falou durante evento do G20 no Rio de Janeiro.

Ela também afirmou que, na mesma ocasião, o governo vai divulgar o detalhamento da revisão de gastos e dos cortes na ordem de R$ 25 bilhões previstos para o Orçamento do ano que vem.

"Nós estaremos detalhando, isso foi um pedido também do próprio presidente Lula: 'explique, quando explica, a sociedade entende, quando explica bem a sociedade compreende, explique de onde e como virão a revisão de gastos e os cortes dos R$ 25 bilhões para a LOA 2025'."

"Eu quero só encerrar deixando muito claro que dentro desses R$ 25 bilhões nós temos políticas públicas importantes onde nós não estamos descontinuando essas políticas públicas, nós estamos atacando a eficiência desse gasto", declarou.