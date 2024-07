Poupança tem maior volume de entrada líquida no ano

São Paulo | Reuters

A caderneta de poupança teve entradas líquidas de R$ 12,75 bilhões em junho, maior volume desde dezembro do ano passado. Foi também o terceiro mês do ano com resultado positivo, de acordo com informações do Banco Central nesta sexta-feira (5).

No acumulado do primeiro semestre de 2024, porém, a poupança acumula retirada líquida de R$ 2,79 bilhões.

Poupança registra terceiro mês seguido com mais depósitos do que saques - Pedro Ladeira/Folhapress

Em dezembro do ano passado houve entrada líquida de R$ 13,77 bilhões na poupança. Em maio deste ano, o saldo havia sido positivo em R$ 8,23 bilhões.

Em junho, houve saldo positivo de R$ 8,88 bilhões no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), enquanto a poupança rural registrou depósitos líquidos de R$ 3,87 bilhões.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela TR (taxa referencial) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano.

No mês passado, o Banco Central decidiu manter a Selic em 10,50% ao ano, interrompendo o ciclo de cortes que havia começado em agosto de 2023. A autoridade monetária volta a se reunir no fim deste mês.