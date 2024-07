Privatização da Sabesp tem valor final definido, Temu ganha espaço e o que importa no mercado

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaMercado desta quinta-feira (18). Quer recebê-la de segunda a sexta, às 7h, no seu email? Inscreva-se abaixo:

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Quanto vale a Sabesp?

O valor exato que o governo de São Paulo vai conseguir com a privatização da Sabesp será conhecido nesta quinta-feira (18). A estimativa é que a venda das ações renderá R$14,8 bilhões. A fatia da empresa que seguirá pública cairá de 50,3% para 18%.



↳ R$ 7 bilhões serão pagos pela empresa Equatorial, e o restante é pulverizado entre investidores, que já reservaram as ações.



Entenda: depois da definição da Equatorial como acionista de referência, espécie de sócia, o governo abriu um período em que outros investidores puderam indicar interesse nas ações. Ele é conhecido como "período de reservas".



↳ O estado venderá 220 milhões de ações, a no máximo R$ 67 cada, teto estabelecido pela proposta da Equatorial.



Pop. A intenção de compra no período de reservas foi alta, superando em 30 vezes o volume da oferta previsto. Assim, investidores receberão menos ações do que indicaram. A quantidade que cada interessado terá também será divulgada nesta quinta.

Analistas apontam que o alto interesse se deve ao fato do preço das ações no mercado ser maior que os R$ 67. Nesta quarta, fechou em R$ 83,50.

Isso permite que investidores lucrem com a diferença se quiserem vender as ações assim que elas caírem nas carteiras na sexta-feira (19).

A Equatorial, no entanto, é impedida de fazer uma operação do tipo por contrato.

Na seca. O grande interesse na oferta da Sabesp também é reflexo da falta de IPOs (aberturas de capital) no mercado brasileiro em meio aos juros altos.



Os próximos passos. Apesar de as ações serem distribuídas amanhã, a data da liquidação será segunda-feira (22), última etapa da privatização.

Vale investir? As ações da Sabesp vêm em alta desde 2023, e a maioria dos analistas do ainda recomenda a compra. Segundo levantamento da Bloomberg, nenhum deles cita a venda do papel.

79% indicam compra e 21% a manutenção da ação;

A casa de análises Eleven prevê que as ações ainda poderão chegar a R$ 99 (retorno de 22%).

A EQI Research prevê R$115, e O Itaú, R$120,30.

Por que privatizar? O Governo Tarcísio alega que a desestatização permitirá aumentar os investimentos da companhia, que lucrou R$ 823 milhões no 1º trimestre. O plano da Equatorial fala em cortar gastos com empregados.



↳ A universalização do saneamento no estado será alcançada em 2029, em vez de 2033.



↳ Parte dos R$14,8 bilhões da venda serão usados para subsidiar contas da população.



A empresa: fundada em 1973, teve lucro líquido de R$ 3,5 bilhões, em 2023, e valor de marcado de R$ 57 bilhões. Atualmente, conta com 11.170 funcionários e atende 28,4 milhões de pessoas.

Mal chegou e já é líder

aplicativo de compras Temu foi o mais baixado em celulares brasileiros nos últimos 30 dias. Foram 5 milhões de downloads. O levantamento é da plataforma App Magic. Ele chegou ao Brasil no começo de junho.



↳ No mundo, essa posição foi alcançada ainda em 2023.



↳ O sucesso mundial garantiu o apelido "Amazon com esteroides", levando a empresa chinesa a ser vista como ameaça à Shein e à Shopee.



Por que importa: sites asiáticos são agressivos nos preços, o que agrada consumidores e ameaça empresas de varejo do Brasil. O setor alega que é impossível competir e critica a falta de isonomia, já que compras em sites estrangeiros eram isentas de imposto.



↳ A aprovação da ‘taxa da blusinhas’ esfriou as queixas. Compras de até US$ 50 não serão mais livres de tributos a partir de agosto.



↳ Em 2023, Shein e Shopee faturaram mais de R$ 35 bilhões no Brasil, e a força das estrangeiras fez o varejo nacional rever estratégias.



Negócios da China. O Temu é uma empresa chinesa, mas foi lançado primeiro nos Estados Unidos em 2022, onde "assusta" a Amazon. Foi criado pelo grupo chinês PDD Holdings para ser um marketplace em países estrangeiros.



↳ Um dos motivos do sucesso, além dos preços, seria o programa de pontos e benefícios como frete grátis que incentivam o consumo;



↳ Nas lojas dos celulares, o nome do aplicativo é "Temu: Compre como um bilionário".



Em números: a receita da PDD Holdings chegou a US$ 35 bilhões (R$ 189 bilhões) em 2023. O salto foi de 90% na comparação com o ano anterior. O site já opera em 70 países.



Tempos difíceis. A chegada do Temu no Brasil ocorre num momento delicado. Grandes empresas do varejo brasileiro passaram por dificuldades recentemente. Além da concorrência online, os juros em patamar alto são apontados como motivo.



↳ A Casas Bahia está em recuperação judicial, assim como a Polishop e os supermercados Dia.



↳ A Americanas foi alvo de fraude de seus diretores. A empresa cortou lojas, funcionários e marcas do grupo.

Fora da liderança

Mulheres ocupam menos de 25% das cadeiras em conselhos administrativos no mundo. Na posição de CEO das empresas, também conhecida como presidência, a representação é ainda menor: 6%. Os dados são da consultoria Deloitte.



↳ Os números representam um avanço discreto em relação a 2021. Desde então, a representação nos conselhos aumentou 3,6% e entre CEOs, 1%.



No Brasil… As taxas são piores, mas têm melhorado desde 2021. A presença de mulheres nos conselhos subiu de 10% para 16%. Na presidência, aumentou de 1,2% para 2,4%.



Nos Estados Unidos, outro levantamento mostra números melhores que a média mundial –elas são 30% nos conselhos– mas a melhora dá sinais de estagnação, como mostra o Financial Times.



Nem tão iguais. A diferença salarial é outro ponto que expressa a desigualdade. No Brasil, homens ganham até 3,9 vezes o salário de mulheres na mesma ocupação —disparidade verificada justamente em funções de diretoria.



Em entrevista à Folha, a professora Viviane Elias, que é membro de conselho e diretora numa startup, destaca também que a chegada à liderança aconteceu principalmente para mulheres brancas acima de 50 anos.



A Deloitte aponta que, neste ritmo, a paridade de gênero não será alcançada antes de 2038 nos conselhos e de 2111 na função de CEO.



Por que importa: o conselho de administração é a instância superior da maioria das empresas. É formado por nomes indicados pelos acionistas.



Entre suas funções estão a escolha do presidente e da estratégia. Os participantes podem acumular ou não funções de diretoria.