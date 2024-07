Reservas de ouro do Brasil mais que dobram de tamanho, apesar do preço

São Paulo

Impostos caem, mas não tanto

O novo sistema tributário vai reduzir os impostos pagos pela população pobre no Brasil. Mas mudanças feitas pela Câmara deixaram esse impacto menor do que poderia ser.



Em números:

2,4% da arrecadação de impostos no Brasil vêm dos mais pobres hoje, segundo o Banco Mundial.



da arrecadação de impostos no Brasil vêm dos mais pobres hoje, segundo o Banco Mundial. 1,2% seria a contribuição se a versão inicial da reforma tributária fosse mantida.



seria a contribuição se a versão inicial da reforma tributária fosse mantida. 1,8% é a nova previsão, depois de mudanças aprovadas na Câmara.

Pobres e ricos. O IBGE divide as classes brasileiras em 10 faixas. As famílias mais pobres citadas pelo Banco Mundial são os da primeira faixa, com rendimento médio de R$ 210 por pessoa. As mais ricas são as da última faixa, que recebem em média R$ 7.580 por pessoa.



Entenda: a queda mais modesta nos impostos acontecerá porque a Câmara aumentou o número de produtos da cesta básica na regulamentação da reforma. Ela tem alimentos com imposto zero ou reduzido.



Antes, com uma cesta básica mais restrita, havia mais espaço para a devolução de parte dos tributos aos mais pobres no mecanismo de "cashback". Isso garantiria menos arrecadação vindo dos mais pobres.

↳ Quando há muitos produtos com alíquota zero, não há imposto a ser devolvido e o valor do "cashback" fica menor.

O cashback: o governo devolverá parte de impostos sobre alimentos, gás e serviços de água e esgoto para famílias de baixa renda a partir de 2027.

Mais imposto. A ampliação da cesta básica teve outro efeito. Ela criou a necessidade de um imposto maior sobre todos os produtos que ficam de fora dela, como uma compensação.



Cálculos feitos pela Folha afirmam que a decisão vai exigir um IVA (Imposto sobre Valor Agregado) acima de 27%, o que torna impraticável a trava de 26,5% criada pelos deputados.

O IVA surgirá a partir da fusão dos cinco impostos atuais cobrados sobre as empresas, em uma transição de 2026 a 2032.

O percentual é considerado elevado, reduzindo os benefícios da reforma.



Mais igualdade. Apesar do efeito menor, o novo sistema tributário ainda beneficia os mais pobres. No atual, os bens industrializados costumam ser mais taxados que os serviços. Isso deve ser equalizado depois da transição para o IVA.



Por que importa: gastos com bens ocupam uma fatia maior da renda dos mais pobres do que serviços. Por exemplo: alimentos, roupas, eletrodomésticos.



Em classes altas, o cenário é o oposto. Serviços como educação e saúde privadas, turismo e cuidados com beleza ocupam uma fatia maior do orçamento.



Além disso... O Banco Mundial prevê que o novo sistema fará com que os mais ricos também paguem mais.



↳ Hoje, a contribuição dos mais ricos é de 32,9% de toda a arrecadação. Com a reforma, subirá para 35%.



Mais etapas pela frente. As diretrizes gerais da nova tributação foram aprovadas em 2023, e os detalhes, definidos pela Câmara na última semana. Agora, começa a votação no Senado.

Acordo com os Batistas em dúvida

O governo Lula (PT) adiou por 40 dias um acordo com a Âmbar Energia, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista.



↳ Ele entraria em vigor no dia 22 de julho, mas tem sido alvo de questionamentos no TCU (Tribunal de Contas da União).



A decisão foi tomada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a pedido da Advocacia Geral da União. Com a suspensão, Silveira ganha tempo para que o TCU discuta o mérito do acordo.



Entenda: o acerto feito entre a Âmbar e o governo prevê que os irmãos Batista poderão manter um contrato de fornecimento de energia a partir de termelétricas firmado ainda no governo Bolsonaro.



A empresa descumpriu os prazos para a construção de duas usinas durante a crise hídrica de 2021.



O acordo. O governo Lula topou a proposta da Âmbar e vai pagar pelas usinas, agora já finalizadas. Sem isso, a companhia ficaria com o prejuízo.



↳ Em vez de pagar R$ 18,7 bilhões em 44 meses, o governo pagará R$ 9,5 bilhões em 88 meses. O desconto é de 67%.

↳ O grupo propôs ainda uma multa de R$ 1,1 bilhão.



Setores do TCU, no entanto, apontam que o acerto não é o mais vantajoso para a União.



Vale ou não vale? O ministro Silveira destacou que uma rejeição do acordo, como pede o Ministério Público, deverá impactar também acordos similares, firmados com empresas como o banco BTG e a turca KPS. As duas também descumpriram prazos.



Amigos? O acerto com a Âmbar foi questionado pelo Ministério Público ao TCU por, supostamente, favorecer a empresa controlado pelos irmãos Batista, um dos alvos da Operação Lava Jato.



Outro caso. A relação do governo com os irmãos também sofreu críticas após uma medida provisória mudar regras de energia no estado do Amazonas, beneficiando a Âmbar.

SmartFit fica maior

A rede de academias Smart Fit anunciou a compra da Velocity, rede especializada em exercícios com bicicletas. O valor da transação pode chegar a R$ 183 milhões.



↳ A Velocity tem 82 unidades focadas em spinning e é forte no estado de São Paulo. A receita anual é de R$ 35,6 milhões, com lucro de R$ 10 milhões.



Parte da estratégia. Dona de academias de musculação, a Smart Fit investiu recentemente em espaços menores, conhecidos como estúdios. Eles têm atividades de yoga, boxe e treinos de alta intensidade. A ideia é complementar o modelo com a compra da Velocity.



O crescimento da companhia com aquisições de redes menores nos últimos anos é acompanhado pela chegada de novos clientes —o aumento foi 9% no primeiro trimestre.



↳ A Smart Fit também é dona das marcas TotalPass, BioRitmo e O2.



↳ A rede venceu a categoria melhor academia da capital no ranking "O Melhor de São Paulo", feito pelo DataFolha.



Setor em alta. O mercado fitness cresce num ritmo de 9,5% ao ano no Brasil, segundo a Credence Research. O faturamento de todo o segmento em 2024 deve ser de US$ 50 bilhões (R$ 271 bilhões).



A avaliação do mercado. Segundo o banco Goldman Sachs, a aquisição faz sentido porque a Smart Fit poderá reforçar seus negócios além das academias. O banco reiterou a compra das ações da companhia.



Também destacou que a qualidade da Velocity —com "capilaridade" e "experiência diferenciada"— para justificar o valor de R$ 183 milhões, correspondente a 18 vezes o lucro anual gerado pela rede de spinning.



Smart Fit em números:

Receita de R$ 4,2 bilhões em 2023 e lucro de R$ 536 milhões;



São 1.469 academias, 215 adicionadas ao longo de 2023. Metade estão no Brasil e o restante na América Latina;



São 4,8 milhões de clientes.

Ouro no cofre

Variação das reservas de ouro nos últimos anos (2018 = base 100)

Newsletter de 16.jul.2024 - Núcleo de Imagem

Ter ouro virou tendência entre países nos últimos anos. E nenhum outro como o Brasil aumentou tanto percentualmente a sua reserva em metal precioso desde 2021. É o que mostra o gráfico acima, com dados da World Gold Council. A linha verde, bem acima das outras, mostra o crescimento das nossas reservas.



↳ O Banco Central mais que dobrou o montante acumulado em ouro, após grande compra há três anos.



↳ Hoje são 129,6 toneladas no cofre, o que equivale a US$ 9,2 bilhões (R$ 49,9 bilhões).



Por que? Os principais motivos para a compra de ouro são: proteção contra a inflação e preservação de riqueza, aposta de valorização em crises e diversificação de portfólio, segundo pesquisa do World Gold Council com 70 bancos centrais.



Em países emergentes, nosso caso, outras razões se somam: diminuir risco de calote, proteção contra rupturas políticas e no sistema financeiro, como quebra de bancos.



Brilho mais caro. O aumento brasileiro segue um movimento global depois da crise econômica gerada com a pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia.



↳ Em janeiro de 2020, a medida da onça troy, que equivale mais ou menos a 30 gramas , custava cerca de US$ 1.500 dólares. Hoje, é cotada a US$ 2.465, recorde.



Cofrinho. Apesar das compras recentes, o ouro representa apenas 2,4% de todas as nossas reservas, feitas principalmente de dólares e que somam US$ 355 bilhões. O patamar é baixo comparado com outros emergentes.



O percentual costuma ser ainda maior em países ricos, mas não é uma regra. O Brasil está na 30ª posição no ranking de maiores reservas em metal precioso