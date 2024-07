Quem é o bilionário que pagou R$ 244 milhões por fóssil de dinossauro

Nova York | AFP

O bilionário americano Ken Griffin entrou para a história ao comprar um fóssil de dinossauro por US$ 44,6 milhões (cerca de R$ 244 milhões) em leilão encerrado nesta quarta-feira (17). O valor é o maior já pago por um esqueleto de dinossauro no mundo.

De acordo com o Wall Street Journal e o Financial Times, o objetivo do bilionário é emprestar o esqueleto do estegossauro para ser exibido em uma instituição dos EUA.

Dono do fundo de pensões Citadel e grande doador do Partido Republicano, Griffin já gastou cerca de US$ 43 milhões (mais de R$ 235 milhões), em novembro de 2021, para adquirir uma cópia original da Constituição dos EUA, que emprestou a um museu no estado do Arkansas.

Esqueleto de estegossauro que foi comprado por R$ 244 milhões por bilionário - Charly Triballeau/AFP

Segundo a Sotheby's, que na quarta-feira (17) organizou a venda do "Apex", como foi nomeado o esqueleto de estegossauro mais completo já encontrado, com cerca de 150 milhões de anos, o comprador "espera emprestar o espécime a uma instituição americana".

"Apex nasceu nos EUA e permanecerá nos EUA", disse Griffin, segundo o Wall Street Journal. A informação foi confirmada pela agência de notícias AFP junto a uma fonte próxima do bilionário.

A revista Forbes estima a fortuna de Griffin em US$ 37,8 bilhões (R$ 209,4 bilhões). Este ex-aluno da prestigiosa Universidade de Harvard, perto de Boston, doou mais de US$ 350 milhões (R$ 1,9 bilhão) somente em 2023.

Ken Griffin é fundador do fundo de pensões Citadel - Apu Gomes/Getty Images via AFP

Em 2017, o magnata doou US$ 16,5 milhões (R$ 91,4 milhões) ao Field Museum de Chicago para que pudesse exibir outro exemplar de dinossauro, o T-Rex "Sue".

Apex, como foi batizado o raro exemplar de 3,3 metros de altura e 8 de comprimento, tem 254 elementos ósseos originais —estima-se que em vida teria 319.

A julgar pelo tamanho e grau de desenvolvimento dos ossos, bem como amostras de artrite nas vértebras, os pesquisadores consideram que o esqueleto era de um indivíduo adulto grande e robusto que morreu de velhice e sozinho. Não havia sinais de luta ou de outros fósseis por perto do local onde foi descoberto.

A terra fossilizada sobre a qual repousou o corpo guarda marcas de sua pele.

O estegossauro é caracterizado pela armadura dorsal que se estende do pescoço até a cauda.

O espécime vendido foi encontrado em maio de 2022 nas terras de um paleontólogo em Dinosaur (Dinossauro), no estado do Colorado, na formação Morrison, uma área geológica do Jurássico localizada na parte ocidental dos Estados Unidos (de Montana a Arizona e de Utah a Colorado).

A venda de um dinossauro como Apex só é possível nos Estados Unidos, praticamente o único país onde o que é encontrado em um terreno particular pertence ao proprietário daquela área, e não ao Estado, como em outros países.