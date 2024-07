Reunião de grevistas com presidente do INSS termina sem avanços

São Paulo

A reunião desta quarta-feira (24) entre o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto, e servidores do órgão terminou sem avanços, e a greve continua.

A expectativa era de instalação de uma mesa de negociações, de acordo com Thaize Antunes, diretora da Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social), o que não ocorreu.

Agência do INSS na zona leste de São Paulo

A paralisação teve início no dia 10 de julho, mas ganhou força a partir do dia 16 e tem tido impacto crescente nos atendimentos presenciais e também na análise de requerimentos.



A categoria pede que acordos anteriores sejam cumpridos e que o governo conceda melhorias salariais. Os grevistas querem um reajuste salarial de 33% até 2026 e a valorização da carreira de técnico do seguro social.

"A greve ocorre pela recusa do governo em cumprir em mesa de negociação instaurada com o Ministério da Gestão e Inovação, responsável pela mesa de negociação específica e temporária do seguro social, e pela negativa total do governo em discutir os pleitos apresentados pelas entidades representativas", diz comunicado da federação.

Ainda de acordo com a Fenasps, mais de 400 agências do INSS, situadas em 23 estados e no Distrito Federal, estão fechadas ou funcionando de modo parcial.

Para o público, a paralisação prejudica a análise e a concessão de benefícios —como aposentadorias, pensões e BPC (Benefício de Prestação Continuada)—, de recursos e revisões, além dos atendimentos presenciais (exceto perícia médica).



Atualmente, o instituto conta com quase 19 mil servidores em todo o país —em 215, número era de 25 mil. São 15 mil técnicos, responsáveis por quase todos os serviços do órgão, e 4.000 analistas.



De acordo com os sindicatos que representam a categoria, 1 milhão de pedidos de benefício chegam para análise mensalmente. A falta de pessoal é um dos motivos para a paralisação.

O diagnóstico de que o movimento cresceu nos últimos dias acendeu uma luz amarela dentro do governo.

O Executivo, então, decidiu endurecer a postura nas negociações, diante do risco de o movimento comprometer as ações de revisão de gastos.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou a Justiça na terça-feira (23) para pedir a suspensão da greve nacional dos servidores do INSS.

A redução de gastos é considerada crucial para que as contas do Orçamento de 2024 e 2025 fechem.