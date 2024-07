Saiba como comprar passagem de avião por R$ 200 no Voa Brasil

São Paulo

Aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem viajar com passagens a R$ 200 por trecho no programa Voa Brasil, lançado oficialmente pelo governo federal nesta quarta-feira (24). O cidadão terá de pagar, ainda, taxa de embarque, que varia conforme o aeroporto.

O segurado deve acessar o site voabrasil.sistema.gov.br e informar sua senha do Portal Gov.br. Para participar, é preciso ter conta nível prata ou ouro.

Estão disponíveis 3 milhões de passagens para todo o Brasil. O aposentado não pode ter viajado de avião em um prazo de 12 meses.

Tela inicial do programa Voa Brasil, que tem passagens aéreas por até R$ 200 - Reprodução/Reprodução

Como comprar passagem pelo Voa Brasil

Acesse o site voabrasil.sistema.gov.br

Clique em "Entrar com o gov.br"

Informe seu CPF e vá em "Continuar"

Informe a senha e clique em "Continuar"

Na tela seguinte, vá em "Autorizar"

Será preciso aceitar o regulamento do programa

Na tela seguinte, escolha se quer passagens de ida e volta ou só de ida ou só de volta

Informe a cidade de origem e a data ou as datas da viagem e clique em "Buscar"

O sistema irá mostrar as passagens disponíveis

Se não houver passagens para o trecho informado na data específica, o sistema traz esse aviso

O segurado pode fazer nova busca clicando em "Exibir voos com datas próximas"

Após encontrar as passagens desejadas, clique em "Avançar"

Revise os dados de seu voo e vá em "Avançar"

Preencha os dados pessoais, faça nova conferência e vá em "Reservar"; a passagem fica reservada por uma hora

Depois, clique em "Ir para o pagamento"

Você será redirecionado para o site da companhia aérea; a compra é feita por lá

Faça o pagamento conforme as regras da empresa

Após o pagamento, será possível acompanhar a sua compra no site da empresa aérea com o código que estará disponível em "Minhas viagens"

A reportagem simulou busca por voos entre São Paulo, saindo de Guarulhos, e Recife, em Pernambuco, mas não conseguiu encontrar passagens disponíveis na data buscada, entre agosto e setembro.

Em nova busca, em trecho entre Recife e Fortaleza, no Ceará, foram encontrados bilhetes com data para outubro. O valor total da compra ficou em R$ 507,15.

Tela mostra passagens do programa Voa Brasil - Reprodução/Reprodução

Entenda do programa Voa Brasil

O programa Voa Brasil é destinado apenas a aposentados do INSS. Pensionistas e cidadãos que recebem auxílio não têm esse benefício. Também não têm direito aposentados do regime próprio dos governos federal, estaduais e municipais.

A meta é lançar uma segunda fase, ainda sem data, para estudantes cadastrados no Prouni (Programa Universidade para todos).

Quem já voou nos últimos 12 meses não consegue fazer a compra. Aparece a seguinte mensagem: "Verificamos que você voou recentemente. O benefício será liberado após 12 meses do último voo".

Cada aposentado terá direito a duas viagens no ano. Ao comprar o bilhete, se desistir da viagem, terá de seguir as regras da companhia aérea sobre cancelamento e devolução de valores. O site programa do governo não tem como fazer a devolução.

Em nota, as empresas de aviação Gol, Latam, Voepass e Azul afirmam que reconhecem, em conjunto com a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) o esforço do governo federal "para democratizar o transporte aéreo por meio do programa Voa Brasil".

A Azul diz que a iniciativa "está alinhada ao compromisso das empresas com a inclusão de mais brasileiros no transporte aéreo e reflete a importância do setor para o desenvolvimento do país".

A Gol afirma que as rotas atendidas serão apenas as domésticas em voos diretos, e estarão sujeitos a sazonalidade e disponibilidade de assentos de cada voo. "Participar do 'Voa, Brasil' é estar ainda mais comprometido com esse propósito e com o desenvolvimento do nosso país", diz a empresa.



Como ter conta gov.br prata o ouro para comprar as passagens

O aposentado que pretende participar do Voa Brasil precisa ter conta no sistema Gov.br nível prata ou ouro. O selo deve ser maior que o bronze —porta de entrada do Gov.br— para trazer mais proteção e segurança aos dados do contribuinte.

A conta pode ser criada por computador, tablet ou celular. No computador, basta acessar o site do sistema (gov.br/governodigital) e seguir o passo a passo. São solicitadas informações como número do CPF e data de nascimento, entre outras.

No celular ou tablet, o cidadão deve baixar o aplicativo e criar a sua conta. Neste caso, é mais fácil conseguir nível prata ou ouro porque, como há acesso à câmera, o cidadão consegue provar com mais facilidade sua identidade.

COMO CONSEGUIR NÍVEL PRATA NO GOV.BR PELO APLICATIVO

Acesse o aplicativo gov.br Clique em "Entrar com gov.br" Na tela seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar" Em seguida, digite a senha e clique em "Entrar" Na tela em que se lê "Autorização de uso de dados pessoais", vá em "Autorizar" No quadro azul, acima, clique em "Aumentar nível da conta" Para tornar sua conta prata, escolha uma das opções que o aplicativo oferece; se tiver cadastro no Denatran, use a biometria facial; se for servidor, use dados do Sigepe A validação também pode ser feita por meio do cadastro no seu banco na internet Vá onde se lê "Cadastro via internet banking" e escolha o seu banco Os próximos passos dependerão de cada instituição financeira; é possível conseguir a validação pelo Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal, Sicoob e Santander

COMO CONSEGUIR NÍVEL OURO NO GOV.BR PELO APLICATIVO

Acesse o aplicativo gov.br Clique em "Entrar com gov.br" Digite o CPF e vá em "Continuar" Depois, informe a senha e clique em "Entrar" No quadro azul, acima, onde está seu nome, vá em "Aumentar nível" Em seguida, acesse "Aumentar nível da conta" O gov.br pedirá acesso à câmera do celular, clique em "OK" Aparecerão orientações para a foto; clique em "Reconhecimento facial" Enquadre seu rosto e aguarde; aparecerá a mensagem "Reconhecimento facial realizado com sucesso", vá em em "OK" Ao final do procedimento, aparecerá a mensagem "Validamos sua foto na base de dados da Justiça Eleitoral. Você atingiu o maior nível de segurança para sua conta gov.br!"

ENTENDA OS SELOS OU NÍVEIS DO GOV.BR

BRONZE

Acesso serviços digitais de forma limitada, que não tragam risco de exposição dos dados

Acesso parcial às funcionalidades do aplicativo gov.br

Conta com nível básico de segurança, com acesso a poucos serviços digitais

PRATA

Login único para um maior número de serviços e mais proteção pessoal

Acesso completo a todas as funcionalidades do aplicativo gov.br

Conta com nível alto de segurança, com acesso a serviços que exigem reconhecimento facial ou acesso a bancos credenciados

OURO