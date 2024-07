Só falta a gente reduzir a taxa de juros, diz Lula minutos antes do Copom

Brasília | Reuters

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (31), enquanto discorria sobre conquistas de sua gestão, que o país ainda precisa baixar a taxa de juros.

A declaração de Lula, um crítico recorrente do presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, e de sua política monetária, ocorreu minutos antes do anúncio de decisão do Copom (Comitê de Política Monetária (Copom).

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto - Gabriela Biló - 23.abr.2024/Folhapress

"...a inflação está controlada, só falta a gente reduzir a taxa de juros, que não depende só do governo, mas que a gente vai conseguir também", disse Lula durante evento sobre obras de ampliação e aeroportos em Mato Grosso.

Pouco depois, o BC anunciou que o Copom havia decidido manter a taxa Selic em 10,5% ao ano pela segunda vez consecutiva. De acordo com o BC, a atual conjuntura, com tendência de desinflação mais lenta, ampliação da desancoragem das expectativas para os preços e cenário global desafiador, demanda serenidade na condução da política monetária.

A decisão foi unânime, com alinhamento dos votos dos quatro diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), incluindo Gabriel Galípolo –favorito a assumir o comando da instituição em 2025–, ao do atual chefe do BC, Roberto Campos Neto.

Entre o fim de junho e o início de julho, críticas de Lula às decisões do BC e a Campos Neto foram mal recebidas no mercado, fazendo o dólar chegar a ser cotado próximo de 5,70 reais.