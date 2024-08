Ambev anuncia Carlos Lisboa como novo presidente a partir de 2025

São Paulo | Reuters

A Ambev anunciou nesta terça-feira (27) que o executivo Carlos Lisboa se tornará presidente da companhia a partir do início do próximo ano, no lugar de Jean Jereissati, segundo comunicado ao mercado.

Lisboa atualmente preside a região "Middle Americas Zone ("MAZ") na AB InBev, controladora da Ambev, sendo membro do conselho de administração da cervejaria brasileira.

Fábrica da Ambev, em Jaguariúna (SP); empresa anuncia mudança na presidência a partir de 2025 - Eduardo Anizelli - 03.abr.2020/Folhapress

Jereissati, que é presidente-executivo da Ambev desde 2019, vai assumir o posto de Lisboa na MAZ, afirmou a Ambev.

Em seu mandato, o atual presidente-executivo reforçou apostas no segmentos de venda por aplicativos junto aos consumidores e lojistas, e também focou em suas marcas premium.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Carlos Lisboa é administrador de empresas e, desde 1993, tem ocupado diversos cargos de liderança nas áreas de vendas e marketing, tanto da Ambev quanto da AB Inbev.

O executivo foi vice-presidente de marketing da Ambev entre 2005 e 2011, presidente da cervejaria canadense Labatt entre 2013 e 2014, vice-presidente de marcas globais da AB Inbev entre 2014 e 2016 e presidente da região "América Latina Sul" da Ambev entre 2016 e 2018, antes de assumir como presidente da MAZ em janeiro de 2019.

Jean Jereissati deixará presidência da Ambev no próximo ano; ele será substituído por Carlos Lisboa - Jefferson D. Modesto - 15.fev.2023/Jefferson D. Modesto/Divulgação

No início do mês, Jereisatti, em conferência com analistas sobre os resultados de segundo trimestre da Ambev, afirmou que a performance de vendas da companhia em junho e julho mostrou sinais de que a forte queda nos volumes vendidos pela empresa no país no período estava ficando para trás.