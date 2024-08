Paris

Diante do calor olímpico de Paris, as cervejas são opções refrescantes nas arenas olímpicas, sempre vendidas na versão sem álcool.

Mas ao lado da tradicional 1664, quem está fazendo sucesso é a outra opção disponível na torneira, a Tourtel Twist, cerveja com suco de limão na fórmula. O resultado é uma cerveja leve, com sabor e textura.

Já a Corona Cero, rótulo escolhido pela Ambev como a marca oficial dos Jogos de Paris, é mais difícil de encontrar —este blogueiro só viu no complexo de Roland Garros, e apenas em long neck.

Tourtel Twist, marca francesa sem álcool e com suco de limão, disponível nas arenas de Paris nos Jogos Olímpicos - Sandro Macedo/Arquivo pessoal

"Nós somos a cerveja oficial de Paris e da França", comentou Jacob Aarup-Andersen, CEO da Carlsberg, grupo dinamarquês que detém as marcas francesas 1664 e Tourtel Twist. "Eles [Corona Cero] são a cerveja do movimento olímpico", completa.

O plano da marca era posicionar bem a Tourtel como a cerveja da Olimpíada. No ano passado, durante o Tour de France, a principal prova de ciclismo do mundo, o grupo distribuiu 400 mil latas da marca da cerveja com suco de limão.

A Tourtel Twit tem também uma outra versão sem álcool, com suco de morango e ruibarbo —não disponível nos estádios com partidas olímpicas.

Enquanto isso, a Corona Cero apostou no marketing em Paris, com a propaganda da cerveja espalhada pela capital francesa, incluindo praticamente todas as estações de metrô.

No Brasil, a Cerveja Sim, inaugurada recentemente em Campinas (SP), é a primeira cervejaria 100% dedicada aos rótulos sem álcool.