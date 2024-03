São Paulo

Se existem várias cervejas com notas de chocolate, por que não um chocolate com presença de cerveja? Sim, eles existem aos montes e em pequenas porções também, como na Beergadeiro, que produz brigadeiros com a bebida.

A ideia para a marca foi da sommelière Bia Macedo (sem nenhum parentesco com este humilde blogueiro), que trabalha no universo cervejeiro desde os 19 anos e, em 2017, passou a fazer a guloseima usando cervejas em sua cidade natal, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A sommelière Bia Macedo, da Beergadeiro, que faz brigadeiros com cerveja - Divulgação

"Entre a ideia e a primeira venda foram 24 horas, e menos de um mês depois levei o brigadeiro para o primeiro evento cervejeiro", conta.

Em 2018, Bia começou a trabalhar na Toca do Urso, dentro da cervejaria Colorado, que pertence ao portfólio da Ambev.

"Ingressei na Ambev como sommelière. Fiquei na Toca por quatro anos e saí de lá como ‘customer experience’, cuidava de toda a parte ligada a experiência do cliente, incluindo tours pela fábrica e agenda de eventos", afirma. Desde o ano passado, Bia resolveu deixar a cervejaria e se dedicar integralmente à vida de autônoma e influencer digital, com a marca Beergadeiro.

São três opções fixas no cardápio: o brigadeiro de chocolate, feito com a cerveja Black Cat, uma black IPA da Invicta; o de café, que inclui na fórmula a Demoseille, uma porter da Colorado; e o de leite Ninho com morango, que usa a doppelbock da cervejaria Walfänger —a unidade custa R$ 6.

Há também versões sazonais, como o brigadeiro com paçoca e a cerveja Demoseille, feito na época das festas juninas. Bia também utiliza a cerveja Black Cat para fazer o beer brownie.

Por enquanto, a produção é caseira e se limita a Ribeirão Preto, sem pronta entrega para outras cidades. Mas também é possível encontrar Bia (e o brigadeiro) em eventos cervejeiros, como na recente edição do All Beers Session, em fevereiro.

Nesta Páscoa, a sommelière/doceira montou caixas especiais e até kits de harmonização —com cerveja e chocolate, obviamente. Para mais informações, veja o perfil @beergadeiro016, no Instagram.