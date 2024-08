Caixa divulga resultado de concurso com vagas de nível superior

São Paulo

A Caixa Econômica Federal divulgou os aprovados em seu concurso público para vagas de nível superior. O resultado pode ser consultado no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção. A instituição tem um prazo de 12 meses para convocá-los, que pode ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

Foram oferecidas 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho. Além dessas, entre vagas e cadastro de reserva, serão 2.000 vagas de técnico bancário novo para encarreiramento geral no banco, e 2.000 vagas para técnico bancário na área de TI (Tecnologia da Informação), todas de nível médio.

A remuneração inicial para carreiras profissionais de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho é de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Fachada da Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Direita, no Centro Histórico de São Paulo - Rafaela Araújo - 14.jun.2024/Folhapress

Todos os empregados contarão com assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílios alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

No Rio Grande do Sul, as provas ainda serão aplicadas em 29 de setembro. Os testes para o estado foram adiados devido à situação de calamidade pública.