Cursinhos indicam questões que podem ser alvo de recursos no CNU

São Paulo

Perguntas com termos imprecisos e com mais de uma resposta possível reúnem a maioria das questões que poderão ser contestadas no CNU (Concurso Nacional Unificado), de acordo com cursos preparatórios especializados consultados pela Folha. Os candidatos que discordam de alguma resposta do gabarito da prova objetiva têm até esta quarta-feira (21) para recorrer.

Se uma questão for cancelada após a análise do recurso, os pontos relativos àquela pergunta serão dados a todos os candidatos participantes daquele bloco.

Os exames, realizados no último domingo (18), contaram com 36 cadernos diferentes de questões, divididos pelos oito blocos. O CNU teve gabarito oficial divulgado pelo governo na manhã desta terça-feira (20), dia em que também se inicia o período de contestação de perguntas.

Veja relação entre candidatos e vagas no CNU - Mathilde Missioneiro - 25.out.2022/Folhapress

Aragonê Fernandes, professor do Gran Concursos, destaca uma colocação de fatos históricos que pode confundir candidatos na questão 3, da parte de conhecimentos comuns aos blocos da prova.

Questão 3 da parte de conhecimentos comuns do CNU - Reprodução

O enunciado diz que, no Brasil, "o presidencialismo foi instituído a partir da Proclamação da República, em 1889, e desde então vem sendo o sistema de governo adotado ao longo de toda a evolução histórica republicana, previsto em todas as Constituições brasileiras desse período."

"A primeira falha é que o presidencialismo não foi adotado em 'toda a evolução histórica republicana'. Entre os anos de 1961 e 1963, o Brasil viveu o sistema parlamentarista de governo, tendo Tancredo Neves como primeiro-ministro", diz Fernandes.

"A segunda é ainda mais grave e induziu o candidato a erro, quando se afirmou que 'o presidencialismo brasileiro se configura como forma de governo', quando, na verdade, é 'sistema' de governo. A 'forma' de governo por nós adotada é a República".

O gabarito oficial indica como correta a alternativa "de coalizão". A letra da alternativa varia de acordo com cada versão da prova.

Cursinhos destacam questões que poderão ser contestadas

As páginas do Gran e do Estratégia estão sendo abastecidas em tempo real com mais questões que têm respostas polêmicas e poderão ser alvo de contestações.

A professora Jaqueline Santos, do Estratégia Concursos aponta que a pergunta 11 do bloco 5, contendo texto de Paulo Freire, pode receber mais de uma resposta.

Questão 11 do eixo 5 do CNU - Reprodução

Divergências na interpretação de teorias pedagógicas sugerem "processo histórico-cultural e as trajetórias pessoais" e "reforço, a punição e os estímulos aos comportamentos", segundo Santos. O gabarito oficial do governo marca "processo histórico-cultural e as trajetórias pessoais".

Recursos devem ser apresentados no site do CNU, diretamente à Fundação Cesgranrio, com argumentos claros sobre o motivo do pedido de impugnação da questão, até esta quarta.

As decisões sobre os recursos serão divulgadas todas de uma vez, junto com o resultado final das provas objetivas, previsto para o dia 8 de outubro.

Gabarito oficial - Manhã

Gabarito oficial - Tarde