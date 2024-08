Como os americanos estão aproveitando os créditos fiscais de energia limpa

The New York Times

Os americanos reivindicaram mais de US$ 8 bilhões (R$ 43,6 bilhões) em créditos fiscais de energia limpa sob a Lei de Redução da Inflação no ano passado, de acordo com novos dados divulgados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O número é maior do que o inicialmente esperado, disseram os funcionários.

A maior parte do dinheiro, mais de US$ 6 bilhões (R$ 32,7 bilhões), ajudou os lares a instalar painéis solares no telhado, pequenos aerogeradores e outros sistemas de energia renovável. Esses créditos foram mais populares em estados ensolarados, incluindo grande parte do sudoeste e da Flórida, mostram os dados.

Créditos que ajudaram os americanos a melhorar a eficiência energética de suas casas, instalando uma bomba de calor elétrica ou caldeira, adicionando isolamento, substituindo janelas e fazendo outras atualizações, foram mais populares no nordeste e meio-oeste.

Painéis solares sendo instalados em residência na cidade de Camarillo, Califórnia, Estados Unidos - J. Emilio Flores - 5.dez.2014/The New York Times

Uma versão de ambos os créditos fiscais existe há anos, mas eles foram expandidos e prorrogados sob a Lei de Redução da Inflação de 2022, que investiu pelo menos US$ 370 bilhões (R$ 2 trilhões) em programas de energia limpa em toda a economia dos EUA. Os incentivos fiscais têm sido tão populares que o custo final da lei provavelmente será maior.

Os novos dados do Tesouro oferecem a primeira visão detalhada de como esses benefícios turbinados foram utilizados em seu primeiro ano completo, por quem e onde.

Wally Adeyemo, secretário adjunto do Tesouro, disse a repórteres nesta terça-feira (13) que os créditos fiscais têm sido "mais populares do que inicialmente projetado".

Mais de 3,4 milhões de lares reivindicaram pelo menos um dos subsídios no ano passado, totalizando mais de US$ 8 bilhões em economia total, de acordo com a análise do Tesouro. O Comitê Conjunto de Tributação, não partidário, sugeriu inicialmente que os créditos custariam US$ 2,4 bilhões (R$ 13,08 bilhões) em seu primeiro ano e cerca de US$ 4 bilhões (R$ 21,8 bilhões) nos anos subsequentes.

O crédito para painéis solares foi especialmente popular, mostram os dados do Tesouro, com mais de 750.000 lares americanos reivindicando-o no ano passado. Um crédito para bombas de calor, por outro lado, foi reivindicado em mais de 260.000 declarações de imposto. Alguns lares podem ter reivindicado ambos.

O ex-presidente Donald Trump disse que, se for eleito em novembro e os republicanos ganharem o controle do Congresso, ele pressionaria pela revogação da Lei de Redução da Inflação, especialmente os créditos fiscais para a compra de veículos elétricos, que não foram incluídos na nova análise do Tesouro.

Mas em uma carta nesta semana ao presidente da Câmara, Mike Johnson, 18 republicanos da Câmara argumentaram contra a revogação, dizendo que prejudicaria os investimentos feitos na economia.

Adeyemo enfatizou que as economias imediatas dos créditos fiscais eram apenas parte da história, observando que os lares que instalam painéis solares e mudam para eletrodomésticos mais eficientes veriam contas de serviços públicos mais baixas nos próximos anos.

A mudança para energia mais limpa também ajuda a proteger contra "picos nos preços da energia de combustíveis fósseis, enquanto melhora a qualidade do ar que respiramos e reduz as emissões de carbono", disse Adeyemo.

Os funcionários do Tesouro também destacaram que quase metade dos lares que reivindicaram pelo menos um dos créditos fiscais tinham renda inferior a US$ 100.000 (R$ 545.000). Mas cerca de 75% de todos os declarantes de impostos tinham renda inferior a US$ 100.000 em 2023, o que significava que os créditos ainda beneficiavam desproporcionalmente os contribuintes mais ricos.

James Sallee, economista de energia da Universidade da Califórnia, disse que essa distribuição parece ser "substancialmente menos regressiva" do que em anos anteriores.

Mas ele observou que os créditos fiscais tendem a beneficiar pessoas mais ricas por uma variedade de razões: eles exigem que os consumidores paguem antecipadamente e esperem até a temporada de impostos para recuperar o custo e às vezes exigem o detalhamento das declarações de impostos, uma prática mais comum entre os lares mais ricos.

Os créditos de energia limpa e a eficiência do programa também se aplicam principalmente a proprietários de casas, que geralmente são mais ricos do que inquilinos.

"O programa tentou quebrar essa tendência limitando a renda em várias disposições", disse Sallee. Mas, acrescentou, "é difícil se afastar quando se opera por meio do código tributário, que favorece os ricos".

A Lei de Redução da Inflação financiou alguns reembolsos no ponto de venda, o que poderia ajudar a reduzir os custos iniciais para mais proprietários de casas de renda mais baixa e moderada que procuram comprar eletrodomésticos eficientes e fazer outras melhorias.

Mas esses reembolsos têm sido mais lentos para serem implementados do que os créditos fiscais federais porque exigem que os governos estaduais criem programas para gerenciá-los. Até agora, apenas Nova York e Wisconsin iniciaram seus programas de reembolso, mas outros 19 estados e o Distrito de Columbia solicitaram financiamento e esperam oferecer reembolsos até o final do ano.