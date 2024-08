EUA consideram desmembrar Google em rara medida antitruste

Bloomberg

Uma rara tentativa de desmembrar o Google é uma das opções consideradas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos após uma decisão judicial histórica que concluiu que a empresa monopolizou o mercado de buscas online, segundo pessoas com conhecimento das deliberações.

A medida seria a primeira tentativa de Washington de desmantelar uma empresa por monopólio ilegal desde os esforços mal sucedidos para desmembrar a Microsoft há duas décadas. Opções menos severas incluem forçar o Google a compartilhar mais dados com concorrentes e medidas para impedir que a empresa obtenha vantagem injusta em produtos de IA (inteligência artificial), disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas.

Além de desmantelamento, proibição de contratos exclusivos e obrigatoriedade de compartilhamento de dados são medidas que podem ser tomadas pelo Departamento de Justiça em caso antitruste - Josh Edelson/AFP

Independentemente disso, o governo provavelmente buscará uma proibição dos tipos de contrato exclusivo que estavam no centro do caso contra o Google. Se o Departamento de Justiça avançar com um plano de desmembramento, as unidades mais prováveis para desinvestimento são o sistema operacional Android e o navegador web Chrome do Google, disseram as pessoas.

Os oficiais também estão considerando tentar forçar uma possível venda do AdWords, plataforma que a empresa usa para vender publicidade em texto, disse uma das fontes.

As discussões do Departamento de Justiça se intensificaram após a decisão do juiz Amit Mehta, em 5 de agosto, que concluiu que o Google monopolizou ilegalmente os mercados de busca online e anúncios de texto de busca. O Google disse que vai apelar da decisão, mas Mehta ordenou que ambas as partes comecem a planejar a segunda fase do caso, que envolverá as propostas do governo para restaurar a concorrência, incluindo o possível pedido de desmembramento.

As ações da Alphabet, dona do Google, caíram até 2,5% para US$ 160,11 nas negociações após o expediente antes de recuperar algumas perdas.

Representantes do Google e do Departamento de Justiça se recusaram a comentar.

O plano dos EUA precisará ser aceito por Mehta, que direcionaria a empresa a cumprir a medida. Um desmembramento forçado do Google seria o maior de uma empresa dos EUA desde que a AT&T foi desmantelada na década de 1980.

As fontes disseram que advogados do Departamento de Justiça, que têm consultado empresas afetadas pelas práticas do Google, levantaram preocupações de que o domínio da busca pela empresa lhe dá vantagens no desenvolvimento de tecnologia de IA.

Como parte de uma solução, o governo pode tentar impedir que a empresa force sites a ceder conteúdo para produtos de IA do Google para aparecer nos resultados de busca.

Desmembramento

Desinvestir o sistema operacional Android, usado em cerca de 2,5 bilhões de dispositivos em todo o mundo, é uma das soluções mais frequentemente discutidas pelos advogados do Departamento de Justiça, segundo as pessoas. Em sua decisão, Mehta concluiu que o Google exige que os fabricantes de dispositivos assinem acordos para obter acesso a seus aplicativos como Gmail e Google Play Store.

Esses acordos também exigem que o widget de busca do Google e o navegador Chrome sejam instalados nos dispositivos de forma que não possam ser excluídos, efetivamente impedindo que outros motores de busca concorram, ele concluiu.

A decisão de Mehta segue o veredito de um júri da Califórnia, de dezembro, que concluiu que a empresa monopolizou a distribuição de aplicativos Android. A solução ainda não foi definida. A Comissão Federal de Comércio, que também aplica leis antitruste, apresentou um parecer nesse caso, esta semana, e declarou que o Google não deveria ser permitido de "colher os frutos da monopolização ilegal".

O Google pagou até US$ 26 bilhões a empresas para tornar seu motor de busca padrão em dispositivos e navegadores web, com US$ 20 bilhões desse valor indo para a Apple.

Mehta também decidiu que o Google monopolizou anúncios que aparecem no topo da página de resultados de busca para atrair usuários para sites, conhecidos como anúncios de texto de busca. Esses espaços são vendidos via Google Ads, rebatizado de AdWords em 2018, e oferecem aos anunciantes uma maneira de veicular anúncios vinculados a certas palavras-chave de busca relacionadas ao seu negócio.

Cerca de dois terços da receita total do Google vêm de anúncios de busca, totalizando mais de US$ 100 bilhões em 2020, segundo testemunho do julgamento do ano passado.

Se o Departamento de Justiça não pedir que o Google venda o AdWords, pode solicitar requisitos de interoperabilidade que fariam com que ele funcionasse perfeitamente em outros apps de busca, disseram as pessoas.

Acesso a dados

Outra opção possível exigiria que o Google desinvestisse ou licenciasse seus dados para rivais, como o Bing da Microsoft ou o DuckDuckGo. A decisão de Mehta afirmou que os contratos do Google garantem não apenas que seu motor de busca obtenha a maior quantidade de dados de usuários –16 vezes mais do que o concorrente mais próximo– mas também que esse fluxo de dados impeça que seus rivais melhorem resultados de busca e concorram efetivamente.

As regras recentemente aprovadas na Europa impuseram um requisito semelhante, pedindo que o Google disponibilize alguns de seus dados para motores de busca de terceiros. A empresa disse publicamente que compartilhar dados pode levantar preocupações com a privacidade dos usuários e só disponibiliza informações que atendem a certos critérios.

Exigir que monopolistas concedam acesso à tecnologia para rivais tem sido uma solução em ações anteriores. No primeiro caso do Departamento de Justiça contra a AT&T em 1956, a empresa foi obrigada a fornecer licenças de suas patentes sem royalties.

No caso antitruste contra a Microsoft, o acordo exigiu que a empresa disponibilizasse algumas de suas APIs (interfaces de programação de aplicativos) para terceiros gratuitamente. APIs são usadas para garantir que programas de software possam se comunicar e trocar dados de forma eficaz.

Produtos de IA

Para garantir que apareceriam nos resultados de busca do Google, sites permitiram que o rastreador web acessasse seus dados por anos. Mais recentemente, algumas dessas informações têm sido usadas para ajudar o Google a desenvolver sua IA.

No ano passado, o Google criou uma ferramenta para permitir que sites bloqueiem a coleta de dados para IA, após reclamações de empresas. Mas essa opção de exclusão não se aplica a tudo. Em maio, o Google anunciou que algumas buscas agora virão com "visões gerais de IA", respostas narrativas que poupam as pessoas da tarefa de clicar em vários links. O painel alimentado por IA aparece abaixo das consultas, apresentando informações resumidas extraídas dos resultados de busca do Google.

O Google não permite que os editores de sites optem por não aparecer nas visões gerais de IA, já que essas são uma "característica" da busca, não um produto separado. Os sites podem bloquear o Google de usar trechos, mas isso se aplica tanto à busca quanto às visões gerais de IA.

Embora esse recurso apareça apenas em uma fração das buscas, o lançamento da funcionalidade tem sido conturbado após alguns trechos oferecerem sugestões embaraçosas, como aconselhar pessoas a comer pedras ou colocar cola na pizza.