Corecon-SP contesta premiação e diz que Campos Neto não é economista

São Paulo

O Corecon-SP (Conselho Regional de Economia de São Paulo) criticou a concessão do prêmio de "Economista do Ano", da Ordem dos Economistas do Brasil, a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmando que o diretor da autoridade monetária não é economista.

Pedro Afonso Gomes, presidente do conselho, questionou, em nota publicada na noite de quinta-feira (8), a premiação. O Corecon-SP argumenta que Campos Neto, apesar de formado em economia, não possui registro no conselho e, portanto, não pode ser considerado um economista profissional.

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, na sede do BC em abril de 2024 - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

"Assim como um advogado precisa se registrar na OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], a um bacharel em ciências econômicas só é permitido atuar como economista após registrar-se regularmente no respectivo Corecon", afirmou Gomes.

"É estranho atribuir o título de 'Economista do Ano' a alguém que é apenas bacharel em ciências econômicas."

Campos Neto tornou-se bacharel em economia pela Universidade da Califórnia, nos EUA, em 1993. Dois anos depois, ganhou o título de mestre em economia pela mesma instituição. O título de economista, entretanto, fica restrito aos profissionais que se registram junto aos conselhos regionais de economia, segundo o Corecon-SP.

"A Lei 1.411/1951 e o Decreto 31.794/1952, protegendo a sociedade, determinam que só podem ser designados como economistas os bacharéis em ciências econômicas que sejam registrados no Conselho Regional de Economia que jurisdicione o seu domicílio ou local de trabalho", afirma o presidente do Corecon-SP.

O órgão afirma que a contestação não tem razões "ideológicas ou de pensamento econômico".

A premiação deve ser entregue nesta sexta-feira (9). O Banco Central não se pronunciou sobre o assunto.