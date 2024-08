Inflação de julho vem acima das projeções e alcança teto da meta

Rio de Janeiro

Pressionada por gasolina e passagem aérea, a inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), acelerou de 0,21% em junho para 0,38% em julho, apontou nesta sexta-feira (9) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A alta de 0,38% é a maior para julho desde 2021, quando a taxa havia sido de 0,96%. O novo resultado também ficou acima da mediana das expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam variação de 0,35%.

No acumulado de 12 meses, o IPCA acelerou de 4,23% até junho para 4,5% até julho. O novo patamar é justamente o teto da meta de inflação perseguida pelo BC (Banco Central) para o fechamento de dezembro deste ano.

Transportes pressionam

Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados no IPCA, 7 tiveram avanço em julho. A maior variação (1,82%) e o principal impacto (0,37 ponto percentual) vieram de transportes.

O grupo mostrou influência da carestia da passagem aérea (19,39%) e da gasolina (3,15%). Como pesa mais no orçamento das famílias, o combustível foi o responsável pelo maior impacto individual no IPCA (0,16 ponto percentual), seguido pelo bilhete de avião (0,11 ponto percentual).

Movimento de passageiros no aeroporto Santos Dumont, no Rio; passagem aérea sobe e pressiona IPCA, diz IBGE - Eduardo Anizelli - 1º.fev.23/Folhapress

Alimentos têm 1ª queda após nove meses

O grupo alimentação e bebidas, por outro lado, registrou queda (deflação) de 1% em julho. Foi a primeira baixa depois de nove meses consecutivos de alta.

Dentro de alimentação e bebidas, o subgrupo alimentação no domicílio caiu 1,51% no mês passado, após alta de 0,47% na divulgação anterior.

Foram observadas reduções nos preços do tomate (-31,24%), da cenoura (-27,43%), da cebola (-8,97%), da batata inglesa (-7,48%) e das frutas (-2,84%).

Do lado das altas, destacam-se o café moído (3,27%), o alho (2,97%) e o pão francês (0,67%).

Meta de inflação, juros e projeções

O centro da meta de inflação perseguida pelo BC é de 3% em 2024. A tolerância é de 1,5 ponto percentual para menos ou para mais. Isso significa que a meta será cumprida se o IPCA ficar no intervalo de 1,5% (piso) a 4,5% (teto) em 12 meses até dezembro.

Analistas do mercado financeiro projetam inflação de 4,12% no acumulado deste ano, conforme a mediana das estimativas do boletim Focus mais recente, divulgado pelo BC na segunda (5). A previsão subiu pela terceira semana consecutiva, mas seguiu abaixo do teto de 2024.

O aumento das expectativas ocorre em um contexto de dólar mais alto, incertezas fiscais no Brasil e pressão de preços no atacado. Analistas também enxergam desafios para a trégua da inflação de serviços com o mercado de trabalho ainda aquecido.

Em ata publicada na terça (6), o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC subiu o tom e afirmou que pode aumentar a taxa básica de juros, a Selic, se achar a medida necessária para assegurar a convergência da inflação à meta.

O economista Igor Cadilhac, do PicPay, afirmou que a composição qualitativa do IPCA apresentou piora em julho.

"Começamos o segundo semestre deixando para trás o nosso melhor momento desinflacionário, com uma piora significativa nos núcleos e serviços", disse.Ainda assim, ele espera IPCA de 4,3% no acumulado de 12 meses até dezembro, abaixo do teto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quinta (8) que está otimista em relação à economia brasileira, "apesar da crise que o dólar vem causando no mundo inteiro".

Na avaliação do petista, que já fez uma série de críticas ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, a inflação está "totalmente equilibrada".