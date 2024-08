Economistas lamentam morte de Antonio Delfim Netto; veja repercussão

Recebo com tristeza a informação sobre a morte do economista Delfim Netto. Fomos deputados no mesmo período histórico e estivemos na Comissão de Economia, espaço público em que havia um debate qualificado sobre as políticas de desenvolvimento nacional. Apesar das divergências políticas e no próprio debate econômico que tivemos ao longo da vida, Delfim Netto sempre teve compromisso com a produção e com o crescimento da economia. Mesmo tendo sido um ministro destacado do regime militar —liderou o chamado 'Milagre Brasileiro'—, Delfim apoiou o governo Lula em momentos importantes e desafiadores