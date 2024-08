Embraer, XP, PagSeguro, Inter e Nubank entrarão no índice MSCI Brasil e devem atrair bilhões em fluxo

Bloomberg

As ações de companhias brasileiras listadas em bolsas estrangeiras se juntarão ao índice MSCI, em um movimento que deve trazer bilhões de dólares de fluxo a partir de setembro.

A holding do Nubank, que conta com a Berkshire Hathaway e a Sequoia Capital entre seus acionistas, as empresas de pagamentos StoneCo e PagSeguro, a corretora XP e o banco Inter serão adicionadas ao MSCI Brasil.

Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos - Liu Yanan/Xinhua

As ações negociadas localmente da fabricante de aviões Embraer também devem se juntar, enquanto a Eneva e a Lojas Renner serão removidas, informou o provedor do índice nessa segunda-feira (12). As mudanças devem entrar em vigor no próximo dia 2.

A decisão de incluir listagens estrangeiras foi vista como um divisor de águas para o mercado acionário brasileiro. Estrategistas do Morgan Stanley disseram no início deste ano que a decisão poderia destravar quase US$ 5 bilhões (R$ 27,4 bilhões) em fluxos para essas ações.

O Nubank foi uma das maiores adições ao Índice MSCI de Mercados Emergentes, junto com a Huaneng Lancang River Hydropower da China e a Adnoc Drilling Company dos Emirados Árabes Unidos.