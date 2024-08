Funcionário mais antigo do mundo morre aos 102 anos em Santa Catarina

São Paulo

Morreu nesta sexta-feira (2), aos 102 anos, o catarinense Walter Orthmann, conhecido como o funcionário mais antigo do mundo em uma mesma empresa —feito que o levou para o Guinness World Records em 2018.

Orthmann dedicou 86 anos de sua vida à empresa têxtil RenauxView, de Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Em 1938, aos 15 anos, ingressou na tecelagem como assistente de expedição, enrolando tecidos e escrevendo etiquetas. Em quase nove décadas de trabalho, recebeu o salário em oito moedas diferentes e viu a modernização da indústria acontecer diante dos olhos.

"Na minha carteira, o meu salário é na casa dos milhões. Hoje, não vale nada", brincou Orthmann em entrevista à Folha em 2013, aos 90 anos.

Walter Orthmann quando tinha 90 anos, em 2013 - Karime Xavier - 23.jan.2013/Folhapress

Como office-boy, ia com a própria bicicleta até o banco buscar o dinheiro para entregar aos operários. Depois, no setor de faturamento, contava tudo manualmente, já que ainda não existia máquina para calcular. Em 1955, passou a viajar pelo país, primeiro de ônibus e depois de avião, para conhecer clientes.

Aos 90 anos, no cargo de gerente de vendas, continuava viajando um terço do ano. "Trabalhar é saúde. Se ficar em casa, você fica doente. Ao mesmo tempo, no trabalho, você não pode ficar nervoso. É preciso trabalhar com alegria e fazer o que gosta. Eu faço o que gosto. Conheço todos os tipos de tecido, todos os panos. Não gosto de tirar férias", disse à época.

Aos cem, mantinha uma rotina diária de exercícios e ia dirigindo para o trabalho todos os dias. Seguia no mesmo posto de gerente, orientando funcionários mais novos e acompanhando as vendas que, em muitos casos, só fechavam com o atendimento dele.

Em janeiro deste ano, quebrou mais uma vez o próprio recorde e comemorou o 86º ano de empresa. O idoso estava afastado das atividades por problemas de visão, mas compareceu à RenauxView para receber as homenagens. Em abril, também recebeu a visita dos colegas de trabalho em casa para comemorar o aniversário de 102 anos.

Pai de oito filhos, Orthmann era cidadão querido da população de Brusque. Durante a pandemia, foi o primeiro da cidade a ser vacinado contra a Covid-19 e, em 2022, reuniu mais de 700 convidados na festa de aniversário de cem anos.

Walter Orthmann em 2022, aos cem anos, em visita ao Palácio do Planalto, em Brasília - Antonio Molina - 27.abr.2022/Folhapress

Na ocasião, disse à Folha que o trabalho era um propósito para se manter ativo. "Se as pessoas não têm um motivo para se levantar da cama, elas não vivem", disse ele.

A morte foi confirmada pela empresa em comunicado nas redes sociais. "Que o exemplo, as lembranças e as valiosas contribuições de Walter permaneçam vivas em nossas memórias e sirvam como inspiração para as gerações futuras", diz o texto.

"A partida de Walter deixa um grande vazio em nosso cotidiano, sendo profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos e experiências com ele", lamenta a empresa. O velório ocorreu nesta sexta e continua no sábado, dia em que será sepultado, em sua cidade-natal.