Morre Daniel Darahem, CEO do banco JP Morgan no Brasil, aos 51 anos

São Paulo

Daniel Darahem, CEO do banco americano JP Morgan no Brasil desde 2020, morreu aos 51 anos nesta sexta-feira (2). Ele tratava um câncer de garganta havia dois anos.

Formado em administração pela FGV (Fundação Getulio Vargas), Darahem trabalhou na instituição por quase 27 anos, onde também esteve à frente das áreas de banco de investimentos e mercado de capitais.

Ele foi escolhido para liderar o banco no Brasil em junho de 2020, quando era diretor de mercado de capitais da mesma instituição em Hong Kong. Na ocasião, ele substituiu José Berenguer, que deixou o cargo no JP Morgan para comandar o Banco XP.

Sob o comando de Darahem, o JP Morgan comprou uma participação de 40% no banco digital C6 Bank, em 2021. O acordo marcou a entrada da empresa americana no varejo bancário brasileiro.

"Estamos satisfeitos também em apoiar os esforços do país para desenvolver e transformar o segmento", disse ele na ocasião.

No LinkedIn, o CEO do Itaú, Milton Maluhy, disse que a trajetória do executivo "ajudou a elevar a barra do mercado".

"Daniel era uma dessas pessoas ímpares, que deixam sua marca por onde passam. Humano, íntegro, carinhoso e extremamente respeitoso, foi um amigo e profissional admirável", escreveu.

Em nota, o grupo empresarial Lide também lamentou a morte de Darahem. "Sua significativa contribuição ao setor financeiro o consolidou como uma liderança de destaque no país. Com muito respeito, desejamos força e serenidade aos familiares e amigos."

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) disse em comunicado que o executivo do JP Morgan era presença importante no seu quadro diretivo, já que integrava ao mesmo tempo todas as instâncias superiores de governança da entidade

"Com sua ampla experiencia bancária, Darahem trouxe permanentemente contribuições para o aprimoramento do setor bancário brasileiro, sendo presença fundamental para enriquecer e aprimorar as discussões de temas estratégicos desta indústria, desde outubro de 2020, quando assumiu o posto de presidente do JP Morgan no Brasil", diz a nota assinada por Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Darahem deixa esposa e filhos.