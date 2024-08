Macarrão do tipo miojo é proibido em voos de aérea por temor de turbulência

São Paulo | Aeroin

A Korean Air anunciou que deixará de servir copos com macarrão do tipo miojo como refeição durante os voos na classe econômica. A aérea afirmou que a medida atende preocupações crescentes sobre incidentes de turbulência e o risco de queimaduras graves.

Os miojos, conhecidos na Coreia do Sul como ramyeon, são um item popular em voos de longa distância pela Ásia, mas requerem água fervente para o preparo, o que pode ser perigoso em situações de turbulência.

Macarrão do tipo miojo será proibido em voos da Korean Air - Manan Vatsyayana/AFP

Segundo matéria da BBC, no mês passado, a companhia aérea sul-coreana já havia decidido encerrar o serviço de bordo mais cedo do que de costume devido ao aumento da frequência de incidentes de turbulência. Esta mudança vem na esteira do trágico evento no voo SQ-321 da Singapore Airlines, que enfrentou turbulência severa ao partir de London-Heathrow em maio e resultou em uma morte a bordo.

Historicamente, a Korean Air mantinha o serviço de bordo até 20 minutos antes do pouso, mas agora a companhia dobrou esse tempo, garantindo que os carrinhos e outros equipamentos sejam guardados com segurança. A decisão baseia-se na constatação de que é durante a descida, cerca de 40 minutos antes do pouso, que a maioria dos incidentes de turbulência ocorre.

Isso é corroborado por pesquisas da NTSB (National Transportation Safety Board) dos EUA, que indicam que mais da metade dos acidentes relacionados à turbulência e quase 50% das lesões graves ocorrem na fase de descida e aproximação do voo.

Aérea Korean Air proíbe macarrão instantâneo em suas refeições durante voos - Cristiane Gercina/Folhapress

Embora a maioria das lesões de turbulência ocorra no final do voo, a Korean Air decidiu não arriscar a segurança dos passageiros com potes de água fervente sendo manuseados na cabine. "Esta decisão faz parte de medidas de segurança proativas em resposta ao aumento da turbulência, visando prevenir acidentes por queimadura", disse um porta-voz da companhia.

A eliminação dos "cup noodles" do menu da classe econômica está prevista para 15 de agosto, sendo substituídos por uma nova gama de lanches, incluindo sanduíches e hot pockets.

TENDÊNCIAS NAS COMPANHIAS AÉREAS

O setor de aviação tem implementado medidas mais rigorosas de segurança em resposta a incidentes de turbulência, com diversas companhias aéreas revisando seus procedimentos de serviço de bordo. Após o incidente com o voo SQ-321, a Singapore Airlines suspendeu todos os serviços de refeição sempre que o sinal de cinto de segurança estivesse aceso, instruindo os comissários a ocuparem seus assentos de segurança.

Anteriormente, as companhias aéreas interrompiam o serviço de bebidas quentes, mas continuavam o serviço de refeições a menos que a turbulência fosse severa. A nova abordagem reflete um reconhecimento crescente da necessidade de prevenir acidentes e proteger a segurança dos passageiros e tripulantes.