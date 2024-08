Prisão de fundador do Telegram pode ser prorrogada por 24 horas

Bloomberg

O fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, pode ter a prisão na França estendida por mais 24 horas, de acordo com uma fonte judicial francesa.

Durov foi detido na noite de sábado (24), no aeroporto de Le Bourget, na capital francesa, quando chegava do Azerbaijão em um jato particular. As informações da prisão foram dadas pelas emissoras de televisão TF1 e BFM, e pela agência de notícias AFP, mas não foram confirmadas oficialmente.

Pavel Durov, CEO do Telegram, foi preso neste sábado em aeroporto de Paris - Albert Gea/Reuters

A embaixada da Rússia em Paris afirmou que pediu explicações sobre a prisão de Durov, que é nascido na Rússia e tem cidadania da França e dos Emirados Árabes Unidos. "Exigimops que garantissem a proteção de seus direitos e fornecessem acesso consular", disse o consulado.

Funcionários da embaixada estão em contato com o advogado de Durov, segundo o comunicado.

A prisão atendeu um mandado de prisão emitido pela agência francesa de prevenção da violência contra menores como parte de uma investigação preliminar sobre vários crimes, entre eles, fraude, tráfico de drogas, ciberbullying, crime organizado e promoção do terrorismo, segundo uma fonte ligada ao caso.

Durov é suspeito de não tomar medidas para prevenir o uso criminoso do Telegram, informou a AFP, acrescentando que ele deve comparecer ao tribunal no domingo.

No sistema legal francês, a polícia pode deter uma pessoa por 24 horas, período que pode ser renovado uma vez. Durov pode ser levado a um tribunal de Paris na segunda-feira (26) se as autoridades quiserem mantê-lo além do período inicial de detenção, disse a fonte.

O escritório do promotor de Paris afirmou que não poderia comentar, atendendo "procedimentos seguidos durante uma investigação". A polícia de Paris, o presidente do tribunal da cidade, o Telegram e o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos também não responderam a mensagens.

Após os relatos da prisão de Durov, o Toncoin —uma criptomoeda ligada ao Telegram— caiu até 23%.

O Telegram foi criado por Durov e seu irmão Nikolai, um programador e matemático. Tem cerca de 900 milhões de usuários ativos e é um dos aplicativos de mensagens mais populares em todo o mundo. Sua abordagem relativamente leve à moderação de conteúdo levou a alegações de que é frequentemente usado para atividades criminosas e material extremista.

Os irmãos Durov fizeram sua fortuna criando a rede social VKontakte, baseada na Rússia, em 2006. Essa plataforma rapidamente se tornou popular entre os russos, tornando-se um alvo para um bilionário com ligações com o Kremlin.

Durov fugiu do país em 2014 e vendeu sua participação no VKontakte. Ele tem um patrimônio líquido de mais de US$ 9 bilhões, de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg.

Em uma entrevista de abril com o ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson, Durov discutiu a pressão que enfrentou das autoridades russas enquanto dirigia o VKontakte, bem como o escrutínio que o Telegram recebeu de agências de aplicação da lei ao redor do mundo.

"Eu preferiria ser livre, não gostaria de receber ordens de ninguém", comentou Durov na entrevista.