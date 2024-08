Quem é Mike Lynch, empresário britânico desaparecido após naufrágio de superiate

São Paulo

Nesta segunda-feira (19), o naufrágio de um iate de luxo na Sicília, na Itália, deixou, pelo menos, uma pessoa morta e outras seis desaparecidas. O veleiro, identificado como Bayesian, foi atingido por uma tempestade inesperadamente violenta perto de Palermo.

Entre os desaparecidos está o empresário britânico Mike Lynch. Aos 59 anos, ele é um dos empresários mais conhecidos do ramo de tecnologia do Reino Unido e acumula uma fortuna avaliada em 500 milhões de libras (cerca de R$ 3,5 bilhões), de acordo com a última lista de milionários do jornal Sunday Times.

Mike Lynch saindo de um tribunal em Londres, enquanto batalhava judicialmente contra acusações de fraude - Henry Nicholls - 25.mai.2019/Reuters

Lynch se destacou no mercado de tecnologia britânico e é conhecido como o "Bill Gates do Reino Unido". Ele é cofundador e ex-CEO da empresa de software Autonomy, que foi adquirida pela americana HP, em 2011, por US$ 11 bilhões (cerca de R$ 60 bilhões na cotação atual).

Pouco depois da aquisição bilionária, a HP acusou a Autonomy e alguns de seus executivos, entre eles Lynch, de falsificar contas e inflacionar as receitas, o crescimento e a margem de lucro da empresa.

O caso se arrastou por mais de uma década na Justiça. Em 2023, após perder uma ação relacionada ao processo em Londres, ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde passou um ano em prisão domiciliar.

A batalha judicial foi encerrada apenas em junho deste ano com a absolvição de Lynch. Na ocasião, ele negou irregularidades e culpou a HP pela má condução do processo de integração das duas empresas.

Lynch possui formação em Cambridge, foi condecorado com a Ordem do Império Britânico —honraria para pessoas que contribuíram de alguma forma para a sociedade— pelo trabalho dedicado ao empreendedorismo do país em 2006. Em 2012, fundou o grupo de capital de risco Invoke Capital.

Havia 22 pessoas a bordo do iate naufragado, inclusive a mulher e a filha de Lynch. Segundo um correspondente da AFP, a mulher do empresário, Angela Bacares, foi resgatada e está internada em um hospital com ferimentos leves, mas a filha, Hannah Lynch, está desaparecida.

Com Reuters e AFP