A hora dos caminhões elétricos, café sofre com a seca e o que importa no mercado

A hora dos caminhões elétricos

A Tesla e a Mercedes apostam que a energia elétrica chegará também aos motores dos caminhões.



↳ A marca de Elon Musk apresentou o modelo Semi, e a alemã o modelo eActros, no Salão do Automóvel de Hannover esta semana.



↳ O caminhão da Tesla tem autonomia estimada em 800 quilômetros, enquanto o da Mercedes alcança 600.



Por que importa: a eletrificação da frota de caminhões e ônibus é um dos desafios para a transição energética global, devido ao alto custo dos novos modelos, que precisam de baterias mais avançadas. Isso tem atrasado sua adoção.



A falta de infraestrutura de carregamento nas estradas e de um mercado secundário de usados são outros obstáculos.



↳ O diesel, principal combustível usado por esses veículos, é os mais poluente entre os derivados do petróleo.



↳ Uma alternativa verde aos elétricos são os movidos a gás natural, como o da Scania, que também suporta biometano.



Transição. No Brasil, o programa do governo federal Mover oferece incentivos financeiros para o desenvolvimento de tecnologias menos poluentes.



Empresas com grandes frotas no país, como Vale e JBS, testam uma transição para modelos movidos a biocombustíveis.



O caminhão de Elon Musk. O modelo elétrico da Tesla lembra um ônibus espacial, com design futurista.



A posição do volante fica no centro da cabine, permitindo ao motorista manejar um painel digital com teclas em ambos os lados.



↳ São necessários aproximadamente 20 segundos para atingir 100 km/h. O veículo pesa 37 toneladas.



↳ O repórter Eduardo Sodré descreve aqui em detalhes como é o caminhão.



Para todos os gostos. Além de Mercedes-Benz, Tesla e Scania, a Volvo também aposta nesse mercado. A chinesa BYD já lançou o modelo elétrico eT5 no Brasil. A GWM pretende trazer um movido a hidrogênio.



Quanto custa? A Mercedes estima que o elétrico eActros 600 custará o dobro de um modelo equivalente a diesel, mas argumenta que a conta fecha com a economia de combustível.



Esses cálculos ainda não foram detalhados pela Tesla, que se limita a dizer que é possível economizar o equivalente a US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão) em combustível ao longo de três anos.

Café sofre com a seca

A seca que atinge a maior parte das regiões do Brasil está castigando os grãos de café. Lavouras de Minas Gerais e São Paulo, que concentram 67% da produção brasileira, correm o risco de morte das plantas devido à falta de chuvas.



A estiagem, presente desde 2023, é a maior da série histórica. Em algumas regiões produtoras, não chove há cerca de 150 dias.



Preço nas alturas. A expectativa de que as chuvas demorem a chegar no Brasil elevou os preços do café no mercado internacional nesta semana.



Outros produtores, como o Vietnã, também enfrentam problemas no cultivo desde o ano passado. Os preços altos no mercado de grãos já impactam o bolso do consumidor, com alta de 35% em quatro meses.



↳ A saca de 60 kg estava cotada a US$ 265 (R$ 1.295) nesta terça-feira.



Sob estresse. O principal problema para as plantas é a falta de chuvas e, consequentemente, de umidade no solo. A grande amplitude térmica (diferença entre a mínima e a máxima) e os ventos são outros fatores que prejudicam as lavouras. As plantas estão ativando sistemas de defesa, perdendo folhas e murchando.



Apesar dos focos de incêndio no país, as plantações não têm sido alvo de fogo criminoso, pois ficam em regiões altas, de difícil acesso e distantes das estradas.



O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Em 2023, a produção mundial foi de 174,3 milhões de sacas, sendo que o Brasil que 31% dessa oferta é brasileira. A safra agrícola total de 2024 deve cair 6% com os problemas climáticos, prevê IBGE.



↳ Em entrevista à Folha em 2023, Pedro Lima, presidente da Três Corações, já havia alertado para os efeitos do aquecimento global.



↳ Lima afirmou que o aumento das temperaturas pode levar a uma nova migração do cultivo do café.



Tempos extremos. O governo destinará R$ 514 milhões para o combate a incêndios no Brasil, enquanto campanhas para economizar água estão em vigor e as térmicas entram em ação para compensar as hidrelétricas.



A produção agropecuária, no entanto, depende da volta da regularidade das chuvas, algo que ficou mais imprevisível devido às mudanças climáticas.

Só para maiores

O Instagram anunciou nesta terça-feira (17) que perfis de adolescentes na rede social serão transformados em contas especiais, com restrições.



↳ Os perfis serão obrigatoriamente privados, e os adolescentes só poderão trocar mensagens com seguidores.



A nova configuração deve chegar ao Brasil e à América Latina em janeiro de 2025.



Sem burlar. O Instagram exigirá comprovação de idade e afirma que usará tecnologias para detectar usuários jovens mesmo quando a data de nascimento informada for de um adulto.



A migração será automática para todos os menores, mas quem tiver mais de 16 poderá voltar ao perfil padrão.



Mais mudanças:

Marcações e menções só poderão ser feitas por seguidores;

A conta terá lembretes após 60 minutos de uso diário e um modo noturno, ativo entre as 22h e 7h.

Filtro anti-bullying. A Meta afirma que as contas terão uma versão mais restritiva da ferramenta de palavras banidas da rede social, para que frases ofensivas sejam barradas dos comentários e solicitações de mensagens diretas.



A separação dos tipos de perfis permitirá, segundo a Meta, diminuir as chances de adolescentes encontrarem conteúdo prejudicial.



↳ Entre as postagens restritas estão peças com pessoas brigando ou que promovam procedimentos estéticos.



Pais mais informados. As funções de supervisão também foram reforçadas. Pais poderão ver contatos dos últimos sete dias, definir limites diários de uso e bloquear o acesso em horários específicos, além de monitorar quais tópicos os filhos acompanham na rede.



Por que importa: o debate sobre o uso de redes sociais por crianças e adolescentes ganhou força nos últimos anos.



No estado americano da Flórida, o uso de aplicativos como Instagram e TikTok foi proibido para menores de 14 anos.



Na Europa, a Meta tem sido investigada pelo comando da União Europeia por descumprir leis contra comportamentos viciantes em jovens.



No Brasil... Dados da TIC Kids Online Brasil 2023 mostram que 88% da população brasileira de 9 a 17 anos mantém perfis em plataformas digitais.



Segundo pesquisa do Datafolha, 58% dos brasileiros com filhos acham que crianças até 14 anos não deveriam ter celular ou tablet próprio nem acessar aplicativos como o WhatsApp.



↳ O aparelho tem sido proibido em escolas no Brasil após evidências científicas de prejuízos para o aprendizado e a saúde mental.



Especialistas ouvidos pela Folha apontaram que as mudanças da "Conta do Adolescente" são bem-vindas, mas insuficientes. Eles avaliam que a Meta não pode jogar os pais responsabilidades que são das big techs.

Emissões de CO2 por fonte de eletricidade*

Em g CO2 eq/kWh

O receio de que a falta de chuvas comprometa a oferta de eletricidade levou o governo federal a autorizar um funcionamento extra de usinas térmicas, mais caras e mais poluentes. Elas são movidas principalmente a carvão e gás natural, combustíveis fósseis.



A nova autorização, porém, se restringe às que são movidas a gás, opção menos poluente que o carvão, que lidera o ranking de fontes sujas.



No gráfico acima, é possível ver a emissão média de cada tipo de fonte de energia e a faixa com o valor mínimo e máximo.



Energia suja. No Brasil, as termelétricas do sul do país são as que costumam usar o carvão mineral como combustível. Mas ele representa uma pequena parte da nossa geração de energia.



↳ O carvão correspondeu a 1% em 2023, enquanto as hidrelétricas foram 60%, segundo o Balanço Energético Nacional.



↳ O percentual é bem menor que o uso global do combustível, estimado em 25% pelo Energy Institute em 2023.