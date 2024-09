ChatGPT agora pensa antes de responder, Globo e SBT no mercado de bets e o que importa no mercado

São Paulo

ChatGPT agora pensa antes de responder

A empresa de inteligência artificial OpenAI, criadora do ChatGPT, acaba de lançar um novo modelo, batizado de "o1".



Ele foi desenvolvido do zero para resolver problemas complexos, como questões matemáticas, científicas e de programação.



↳ A expectativa é que o o1 demore mais que o seu irmão mais velho, o GPT, para gerar respostas, mas que tenha grande capacidade de análise, semelhante ao cérebro humano.



↳ Na descrição oficial, a OpenAI brinca e assume que o o1 passa "mais tempo pensando antes de responder".



Como funciona: a experiência de usar o novo modelo será um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas com os GPTs.



Antes de responder, o o1 fará uma pausa de alguns segundos enquanto considera uma série de informações relacionadas.



↳ Uma versão prévia do modelo estava disponível dentro do aplicativo ChatGPT, que reúne vários modelos da empresa, para usuários pagos desde esta quinta-feira (12).



Por que o1? A OpenAI decidiu criar a tecnologia separadamente do tradicional GPT porque ele representa um novo nível de capacidade da inteligência artificial.



É por isso que o modelo inicial tem o número 1 no nome, sendo assim o primeiro de uma série de atualizações.



↳ O GPT, principal modelo usado no mundo, está na versão 4.



Apetite em alta. O lançamento ocorre enquanto a OpenAI busca captar bilhões de dólares com investidores para enfrentar a concorrência acirrada, principalmente do Google, Anthropic e xAI.



São ao menos US$ 5 bilhões (cerca de R$ 28,4 bilhões) no alvo, vindos de investidores como Apple, Nvidia, Microsoft e Thrive Capital.



A Microsoft, principal big tech por trás do sucesso da companhia, já injetou US$ 13 bilhões (cerca de R$ 73,8 bilhões) desde a fundação dela em 2015.



Apesar de uma receita anual forte, estimada em US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11,4 bilhões) em 2023, a OpenAI ainda registra prejuízo.



↳ Com um investimento de US$ 5 bilhões, o valor de mercado da startup deverá aumentar para US$ 150 bilhões (cerca de R$ 851,7 bilhões).

Em 2023, a OpenAI detinha 39% do mercado, seguida pela Microsoft (30%), AWS (8%) e Google (7%), segundo pesquisa da IoT Analytics.



Estimativas da IBM preveem um aumento de 70% na produtividade das empresas com o uso da Inteligência Artificial (IA) nos próximos anos.



Globo e SBT no mercado de bets

Os grupos empresariais por trás da Globo e do SBT encontraram uma brecha na legislação para operar no novo mercado legalizado de apostas.



Entenda: a nova regulação das bets proíbe que empresas de apostas adquiram, licenciem ou financiem direitos de transmissão de eventos esportivos.



Apesar disso, os canais para investir nos produtos ao firmar parcerias com multinacionais.



Conflito de interesses? Especialistas ouvidos pelo repórter Pedro S. Teixeira apontam que a legislação brasileira busca evitar que as operadoras de apostas interfiram na compra de direitos de transmissão.



Contudo, a lei permite que conglomerados de mídia sejam sócios minoritários. É assim que Globo e SBT entrarão no mercado.

↳ A medida foi criada para proteger as próprias emissoras e impedir a alta nos custos dos direitos de transmissão.



Globo e MGM. SBT e OpenBet. O Grupo Globo, detentor da transmissão do Campeonato Brasileiro e de outros eventos esportivos, fechou um acordo com a Leo Vegas, subsidiária da MGM. A operação utiliza os CNPJs do Cartola e da Globo Ventures.



↳ O Grupo, com 49,97% de participação na BetMGM, não deverá enfrentar obstáculos para obter a licença do Ministério da Fazenda.



O outro lado. O Grupo Globo diz que é minoritário no site, o que evita conflito com a lei. Já o Grupo Silvio Santos afirma que sua plataforma de apostas estará em conformidade com as regras.



Novo mercado. A legislação brasileira que regula as populares apostas entrará em vigor no próximo 1º de janeiro e trará regras claras para as bets esportivas e "cassinos", como o famoso "Jogo do Tigrinho", que terão regulamentações ainda mais duras.



As principais exigências são: filial no Brasil ou sociedade com empresa brasileira, hospedagem em servidores do país e reporte de atividade suspeita à Receita Federal.



↳ Também é necessário oferecer configurações para que o próprio usuário defina limites, evitando o vício em jogo digital.



↳ A partir de 2025, só as empresas autorizadas poderão funcionar.



Mercado bilionário. Gigantes do setor oficializaram o interesse em atuar no Brasil, como a inglesa Bet365, a grega Betano, a sueca Betsson e a americana Caesars Sportsbook.



↳ As bets movimentam R$ 110 bilhões ao ano por aqui, valor que hoje escapa totalmente de tributação.



↳ Esse montante inclui apostas esportivas, caça-níqueis e até transmissão ao vivo de roleta, segundo dados da ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias).

Os R$ 8 bilhões esquecidos

Enquanto faz contas para tentar atingir a meta de déficit zero, Fernando Haddad teve uma boa nova nesta semana.



O Congresso autorizou que R$ 8,5 bilhões esquecidos em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas sejam incorporados pelo Tesouro Nacional.



Entenda: os valores fazem parte do SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central, que reúne milhões de contas esquecidas por brasileiros. São 41 milhões de pessoas e 3,4 milhões de empresas com dinheiro parado, a maioria com valores abaixo de R$ 100.



↳ A transferência para a União acontecerá em até 30 dias após a publicação da nova lei.



↳ As pessoas poderão solicitar o resgate caso descubram que têm valores a receber. Veja as regras aqui.



Solução. A medida foi uma das saídas encontradas pelos parlamentares, em acordo com o governo, para compensar o rombo causado pela desoneração, da folha de pagamento para 17 setores da economia.

A desoneração dispensa as empresas de pagarem impostos sobre o salário dos funcionários. Em tese, o programa estimula a geração de emprego no país.

Para manter o benefício, o STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que os poderes chegassem a um acordo até esta quarta-feira (12). A sessão na Câmara varou a madrugada.



O texto contém outras medidas para ajudar as contas de Haddad. Entre elas:

Está autorizado o resgate de precatórios abandonados e mais depósitos, o que pode garantir até R$ 20 bilhões.



As alíquotas da Cofins-Importação terão aumento de um ponto percentual. O percentual será reduzido gradualmente a cada ano até 2027.

Relembre. O governo federal defendia o fim da desoneração, criada em 2013 e prorrogada diversas vezes. A volta da cobrança fazia parte de uma série de medidas propostas para aumentar a arrecadação federal e ajustar as contas. O Congresso, porém, era contra.

O acordo entre Congresso e governo mantém a desoneração neste ano, mas prevê uma volta gradual dos impostos para os 17 setores isentos até o fim de 2027.

Um dos grupos beneficiados com a desoneração é o de comunicação, no qual se insere o Grupo Folha, empresa que edita a Folha. Também são contemplados os segmentos de calçados, call centers, confecção e vestuário, construção civil, entre outros.

Para ouvir

"Ambiente é o meio", disponível no site do Jornal da USP, Spotify e Apple Podcasts.

O Brasil vive a seca mais severa de sua história, que atinge 60% do território nacional. Ao mesmo tempo, incêndios na amazônia e cerrado deixam o céu coberto de fumaça e a qualidade do ar na Grande São Paulo alcança níveis perigosos.



A avaliação de especialistas é de que as mudanças climáticas chegaram para valer no país, o que coloca o poder público contra a parede.



↳ No podcast "Ambiente é o meio", do Jornal da USP, os professores José Marcelino de Rezende Pinto e Marcelo Pereira de Souza discutem temas ambientais toda semana.



Nos últimos episódios, especialistas explicam o papel das árvores na transformação de gases na atmosfera, como o Aquífero Guarani foi formado e por que o Estado brasileiro estimula desastres ambientais.



O programa é uma boa oportunidade para entender o que acontece no clima.