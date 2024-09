Boeing fecha acordo trabalhista após aumento salarial de 25%

A Boeing disse neste domingo (8) que chegou a um acordo provisório com um sindicato que representa mais de 32 mil trabalhadores no noroeste do Pacífico dos Estados Unidos, em ação que pode ajudar a evitar uma possível greve e paralisação já na próxima sexta, 13 de setembro.

O acordo proposto para o período de quatro anos, que inclui um aumento salarial geral de 25%, e um compromisso de construir o próximo avião comercial na área de Seattle (onde a empresa foi fundada), é uma vitória antecipada para o novo CEO da Boeing, Kelly Ortberg, que assumiu no mês passado.

O acordo também inclui 12 semanas de licença parental remunerada, maior segurança no emprego, benefícios de aposentadoria aprimorados e outros benefícios.

Uma aeronave Boeing 737-823 da American Airlines para em um portão do Aeroporto Internacional O'Hare, de Chicago (EUA). - DANIEL SLIM/AFP

O acordo precisaria ser aprovado na quinta-feira (5) pelos trabalhadores da fábrica da Boeing perto de Seattle e Portland, representados pela Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM).

"Como parte do contrato, nossa equipe na região de Puget Sound construirá o próximo avião novo da Boeing. Isso complementará nossos outros modelos emblemáticos, o que significa segurança no emprego para as próximas gerações", disse a CEO da Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, em uma mensagem aos funcionários.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O acordo busca garantir paz na área trabalhista para a Boeing, em um momento em que a fabricante de aviões está queimando dinheiro e tentando aumentar a produção de seu 737 MAX mais vendido para uma taxa de 38 aeronaves por mês até o final do ano. Também evita uma greve que poderia ter feito da Boeing um ponto de foco na eleição presidencial de 2024.

A Boeing está lutando contra uma crise de qualidade e enfrenta o escrutínio de reguladores e clientes, após um incidente em janeiro, quando um plugue de porta em um MAX quase novo explodiu um jato da Alaska Air enquanto estava no ar.

"Embora não houvesse como obter sucesso em todos os itens, podemos dizer honestamente que esta proposta é o melhor contrato que negociamos em nossa história", disse o sindicato local IAM que representa os trabalhadores da Boeing, em uma declaração.