CEOs administram à distância enquanto trabalhador volta à sede

Bloomberg

Para o Starbucks, sua sede principal é Seattle.

No entanto, seu recém-nomeado CEO não mora na mesma cidade nem no mesmo estado de sua sede —uma tendência crescente de altos líderes morando a uma distância de avião, em um momento em que muitos funcionários são forçados a retornar ao escritório.

Nesta semana, a Victoria’s Secret, com sede em Columbus, Ohio, nomeou uma nova CEO que ficará em Nova York.

Loja do Starbucks na Califórnia; novo CEO terá escritório remoto no estado, mas sede da empresa fica em Seattle - Mike Blake - 29.mai.2018/Reuters

Brian Niccol, o novo CEO da Starbucks, não precisará se mudar para Seattle, onde a empresa está sediada, embora vá passar muito tempo lá. Ele também está ganhando um escritório remoto em Newport Beach, na Califórnia, onde seu antigo empregador Chipotle Mexican Grill está localizado. Hillary Super, que foi contratada da marca de lingerie de Rihanna para ser a próxima líder da Victoria’s Secret, vai se mudar da Califórnia para morar em Nova York.

Ambos os executivos concordaram em se deslocar com frequência para suas funções. O Starbucks permitirá que Niccol use o avião corporativo, e a Victoria’s Secret cobrirá as despesas de viagem de Super.

Eles estão se juntando ao crescente número de líderes corporativos que têm a opção de administrar seus negócios a centenas ou milhares de quilômetros de distância, pelo menos em parte do tempo.

Algumas escolhas de local são por razões de negócio. Kelly Ortberg, que se tornou CEO da Boeing este mês, ficará em Seattle, onde ele pode supervisionar o centro crítico de fabricação do 737 que está passando por um grande esforço para melhorar a qualidade após uma quase catástrofe em voo no início deste ano. A sede corporativa da Boeing é em Arlington, Virgínia.

Outros arranjos acomodam onde o CEO mora. Scott Kirby, da United Airlines Holdings, divide seu tempo entre sua residência principal em Dallas e Chicago, onde a empresa está sediada.

Isso é um contraste gritante com os funcionários corporativos, muitos dos quais estão enfrentando uma ordem de retorno ao escritório.

No Starbucks, por exemplo, eles foram obrigados, no início do ano passado, a regressarem ao escritório pelo menos três dias por semana; medida que provocou reação negativa de certos trabalhadores.

Alguns funcionários da Victoria’s Secret estão no escritório, enquanto outros têm permissão para trabalhar remotamente. Super não é a primeira ou única executiva sênior da empresa a estar fora de Ohio.

"Temos escritórios em muitos locais, incluindo Nova York", disse um porta-voz da Victoria’s Secret. "Para nós, o mais importante é que nossas equipes se sintam apoiadas, não importa onde estejam."

O antecessor de Super, Martin Waters, também residia em Nova York e visitava as instalações de Ohio com frequência.

Niccol, que mudou a sede da Chipotle de Denver, não está seguindo seu antecessor da Starbucks. O antigo CEO da rede de cafés, Laxman Narasimhan, mudou-se do Reino Unido para Seattle. Niccol passará a maior parte do tempo na sede de Seattle, de acordo com um porta-voz da Starbucks.