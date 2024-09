Bolsa Família de setembro começa a ser pago nesta terça; veja calendário e quem recebe

São Paulo

Os benefícios do calendário do Bolsa Família de setembro começam a ser pagos pela Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (17). Os pagamentos seguirão até o dia 30, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social).

As famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul terão o depósito do seu benefício no primeiro dia do calendário de pagamentos até dezembro de 2024.

O Auxílio-Gás, que é pago de dois em dois meses, não será liberado em setembro. O pagamento voltará em outubro, dos dias 18 a 31 daquele mês.

Segundo o ministério, os pagamentos dos próximos meses ocorrerão nas seguintes datas:

Outubro: 18/10 a 31/10

18/10 a 31/10 Novembro: 14/11 a 29/11

14/11 a 29/11 Dezembro: 10/12 a 23/12

Veja o calendário do Bolsa Família de setembro de 2024

Final do NIS Data de pagamento 1 17 de setembro 2 18 de setembro 3 19 de setembro 4 20 de setembro 5 23 de setembro 6 24 de setembro 7 25 de setembro 8 26 de setembro 9 27 de setembro 0 30 de setembro

Quem tem direito ao Bolsa Família?

É preciso estar cadastrado no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos dois anos, e ter renda familiar por pessoa de até R$ 218 mensais.

O valor é calculado somando os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos.

O cálculo não inclui indenizações de danos materiais ou morais, benefícios pagos pelo poder público de forma temporária e quantias recebidas em programas de transferência de renda como o próprio Bolsa Família e o auxílio gás.

Quais as regras para receber o benefício?

Além do valor mínimo de R$ 218, os beneficiários devem atender a condições nas áreas de saúde e educação.

É preciso:

Realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

Acompanhar o calendário nacional de vacinação;

Acompanhar o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos, e de 75% para a faixa etária de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, a família precisa informar que é beneficiária do Bolsa Família.

Como é o pagamento do Bolsa Família?

O valor é disponibilizado pela Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem. Nele, é possível fazer a movimentação do dinheiro sem que seja necessário ir a uma agência –ou seja, o cidadão pode usá-lo para fazer compras online, pagar contas, fazer transferências por Pix, entre outras funções.

Para sacar o benefício, é preciso ir até caixas eletrônicos, lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui e agências do banco. O beneficiário também tem acesso ao valor por meio do cartão do Bolsa Família ou Cartão do Cidadão.

O Bolsa Família paga, além do auxílio de R$ 600 por mês, outros adicionais conforme a composição familiar.

Há ainda o pagamento de adicional a casas onde há gestante, lactante e/ou crianças e adolescentes até 18 anos que estiverem na escola. Cada integrante desses grupos recebe um adicional de R$ 50.

Qual é o valor do Bolsa Família?

A quantia a final a ser paga de Bolsa Família é composta por benefícios complementares, sendo que o valor mínimo por família é de R$ 600. Veja quais outros benefícios é possível receber, além do mínimo:

Benefício de Renda de Cidadania: São pagos R$ 142 por integrante da família

Benefício Complementar: Se a família não atingir o piso de R$ 600, o governo paga a diferença para que seja alcançado o valor mínimo

Benefício Extraordinário de Transição: É paga a diferença para quem recebia um valor maior em maio de 2023 (último mês das regras anteriores) do que em junho em 2023. Esta quantia não é fixa e será paga até maio de 2025 ou até que o valor do Bolsa Família supere o repasse estabelecido até maio de 2023

Depois disso, o governo inclui os seguintes adicionais:

Benefício da Primeira Infância: São pagos R$ 150 para cada criança entre zero e seis anos de idade

Benefício Variável Familiar: É pago o valor de R$ 50 para cada criança entre sete e 12 anos, cada adolescente entre 12 e 18 anos, e para gestantes

Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 nas famílias onde há bebês de zero a seis meses; o benefício é pago para ampliar a capacidade de alimentação da mãe que amamenta

Portanto, o valor pode superar os R$ 600, dependendo da composição da família