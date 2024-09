Governo lança cartão de crédito e débito exclusivo para MEIs

Brasília

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta segunda-feira (16) um cartão de crédito e débito para os MEIs, os microempreendedores individuais.

O lançamento do cartão aconteceu durante evento em um hotel de Brasília com a presença do ministro Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

O evento chegou a constar na agenda do presidente Lula, mas ele cancelou sua participação momentos antes do início. O presidente está reunido com ministros para tratar de medidas de combate aos incêndios florestais, em diversas regiões do Brasil.

O chamado Cartão MEI será exclusivo para os microempreendedores individuais. Ele funciona como débito e crédito. O Banco do Brasil afirma que ele terá como vantagens a anuidade zero e parcelamento de compras, para facilitar o controle financeiro e o fluxo de caixa dos pequenos negócios.

A instituição também acrescenta que o cartão simplifica o pagamento de contas e possibilita o parcelamento de faturas.

"Além destes benefícios financeiros, o Cartão MEI proporciona capacitação empreendedora gratuita por meio da Liga PJ. Os clientes também têm acesso da plataforma Universo Ourocard, onde podem ganhar prêmios ao participar de desafios e jogos", informou o banco, em nota.

O governo Lula também acrescenta que o novo cartão ajuda a promover a "formalização". Diz, ainda, que ele vem personalizado com nova logomarca exclusiva MEI. Além disso, há um QR Code que redireciona ao Portal do Empreendedor.

Em sua fala, o ministro Márcio França lembrou que o formato atual de MEI e de Simples foi criado por Lula em seus primeiros mandatos e que hoje reúne mais de 22 milhões de CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Esse montante representa 99% de todas as empresas brasileiras, ainda segundo o ministro.