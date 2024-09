Leilão da Receita tem iPhones a partir de R$ 1.400, instrumentos musicais e veículos

São Paulo

O novo leilão da Receita Federal em São Paulo tem lotes com iPhones, instrumentos musicais, itens eletrônicos, veículos e outras mercadorias apreendidas ou abandonadas.

Os interessados já podem consultar detalhes no site oficial, como quantidade de produtos disponível, fotos e valor do lance mínimo.

A Receita abre, das 8h do dia 23 até as 18h do dia 27 deste mês, o período de recebimento de propostas para que interessados participem do leilão com 160 lotes. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 30.

No novo leilão da Receita Federal, é possível encontrar iPhones por R$ 1.400 e diferentes tipos de veículo - Antonio Molina/Folhapress

Para os fãs de pesca, o lote 17, com lance mínimo de R$ 1.700, apresenta iscas, varas e anzóis de diferentes tipos. Já os 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 contam com iPads de nona geração a partir de R$ 1.500.

O lote 116 tem fones de ouvido bluetooth, uma luminária de LED, uma caixa de música acústica e outros itens eletrônicos a partir de um lance mínimo de R$ 1.200. Para quem deseja um celular novo, é possível encontrar iPhones 14 a partir de R$ 1.400 nos lotes 121, 122 e 123.

Para os fãs de música, é possível encontrar uma guitarra Fender a partir do lance mínimo de R$ 1.000 no lote 85. Um caminhão da Scania também pode ser encontrado a partir de R$ 45 mil.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os lotes estarão disponíveis para visitação, em dias úteis e somente mediante agendamento, de 18 a 26 de setembro. Há lotes em diversos municípios do estado de São Paulo, como a capital paulista, Araraquara, Bauru, Guarulhos, Jacareí, Santo André, São Bernardo do Campo e Sorocaba.

Os endereços e horários para visitação, assim como os contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão. Apos a arrematação, quem vencer terá 30 dias para a retirada, já que o envio das mercadorias não fica sob a responsabilidade da Receita.

Os bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns dos lotes adquiridos por pessoas jurídicas.

O pagamento dos lotes arrematados é feito somente por Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais). A Receita alerta os participantes sobre a realização de transmissões ao vivo fraudulentas que simulam leilões de mercadorias apreendidas.

Como participar

O cidadão deve acessar o e-CAC das 8h do dia 23 até as 21h de 27 de setembro, clicar no "Sistema de Leilão Eletrônico" e selecionar o leilão de número "0800100/000004/2024 SÃO PAULO".

Dentro do sistema, é possível escolher o lote que deseja dar lance e clicar em "Incluir proposta", aceitar os termos e as condições expressas pela Receita, digitar o valor da oferta e salvar. A partir do dia 30 de setembro, às 10h, será aberta a sessão para lances. Nessa fase, é informado a todos o valor do melhor lance, mantendo o sigilo de quem fez a proposta vencedora.

Quem pode participar?

É preciso ter mais de 18 anos —ou ser pessoa emancipada—, ter CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br. Já as empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e também ter selo de confiabilidade prata ou ouro no Gov.br.