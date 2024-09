Programas de milhagem de grandes empresas aéreas dos EUA são investigados

Nova York (EUA) | The New York Times

O Departamento de Transportes dos EUA anunciou nesta quinta-feira (5) que investiga os programas de recompensas das quatro maiores companhias aéreas do país.

Como parte da investigação, o Secretário de Transportes, Pete Buttigieg, ordenou que as companhias aéreas United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines e Southwest Airlines fornecessem à agência registros e informações detalhadas sobre seus programas de fidelidade.

A agência disse que sua investigação estava "centrada nas formas como os consumidores que participam dos programas de recompensas aéreas são impactados pela desvalorização das recompensas obtidas, preços ocultos ou dinâmicos, taxas extras e redução da concorrência e escolha".

Monitores de partida mostram voos cancelados no Aeroporto Internacional de Miami em 19 de julho de 2024, durante uma grande interrupção de sistemas de computador em todo o mundo - CHANDAN KHANNA/AFP

Buttigieg disse em comunicado que tais programas "são controlados por uma empresa que pode unilateralmente alterar seu valor". "Nosso objetivo é garantir que os consumidores estejam recebendo o valor que lhes foi prometido", acrescentou, "o que significa validar que esses programas são transparentes e justos".

As políticas das companhias aéreas têm estado na mira da administração Biden há meses, enquanto o governo tenta reprimir práticas que considera desfavoráveis aos consumidores.

Em abril, o Departamento de Transportes emitiu novas regras exigindo que as companhias aéreas oferecessem reembolsos quando voos são cancelados ou atrasados e revelassem todas as taxas antes da compra de um bilhete.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Buttigieg expressou preocupações sobre os programas de fidelidade em maio durante uma audiência conjunta do Departamento de Transportes e do Conselho de Proteção Financeira do Consumidor sobre programas de fidelidade e cartões de crédito de companhias aéreas. Ele disse que a agência estava examinando se as empresas estavam sendo diretas com os clientes sobre o que receberiam e se estavam "obtendo o acordo que lhes foi prometido".

Na época, ele acrescentou que a agência também estava investigando o impacto dos programas na concorrência na indústria e se alguns estavam "sendo operados de uma forma que tem o potencial de bloquear a entrada ou crescimento de concorrentes aéreas menores, o que poderia, em última instância, limitar as opções para os consumidores".

Em comunicados, Delta e Southwest defenderam seus programas de fidelidade. American e United encaminharam pedidos de comentários para a Airlines for America, uma associação comercial que representa as maiores companhias aéreas do país, que disse em comunicado que "as companhias aéreas dos EUA são transparentes sobre esses programas, e os formuladores de políticas devem garantir que os consumidores possam continuar a receber esses benefícios importantes".

No ano passado, a Delta provocou indignação entre os viajantes quando anunciou mudanças em seu programa de milhagem SkyMiles. A companhia aérea posteriormente ajustou suas modificações.