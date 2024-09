Volkswagen reafirma fechamento de fábricas sob protesto de 25 mil funcionários em reunião

Wolfsburgo, Alemanha | Reuters

A Volkswagen tem "um, talvez dois" anos para reverter a situação de sua principal marca de carros, disse seu diretor financeiro na quarta-feira (4), enquanto o gigante automotivo pondera o primeiro fechamento de fábricas na Alemanha da história da companhia e seus poderosos sindicatos ameaçam uma luta.

Interrompido por gritos de "Auf Wiedersehen" —adeus em alemão— o diretor Arno Antlitz disse para 25 mil trabalhadores que eles precisavam trabalhar com a administração para cortar gastos e ajudar a marca a sobreviver à transição para carros elétricos.

Funcionários se reúnem e protestam durante reunião com executivos da Volkswagen - Moritz Frankenberg/AFP

Em reunião na sede da Volkswagen em Wolfsburgo, ele afirmou que o mercado automotivo da Europa encolheu após a pandemia e a empresa estava enfrentando uma queda na demanda de cerca de 500 mil carros, equivalente a cerca de duas fábricas.

"O mercado simplesmente não está lá", disse Antlitz, destacando que não espera que as vendas se recuperem e que a marca principal da VW tem "um, talvez dois" anos para cortar gastos e ajustar a produção.

"Não há mais cheques vindo da China", acrescentou o CEO Oliver Blume, referindo-se à queda nos lucros no maior mercado da Volkswagen, segundo uma pessoa presente na reunião.

O aviso severo reflete os desafios crescentes para os gigantes automotivos da Europa, incluindo Stellantis e Renault, em meio a altos custos de mão de obra e energia, bem como a crescente concorrência de rivais asiáticos de menor custo enviando mais carros para a região.

A chefe do conselho de trabalhadores, Daniela Cavallo, disse que a administração da Volkswagen "danificou massivamente a confiança". O sindicato IG Metall não descartou greves e não viu razão para reduzir as demandas salariais nas próximas negociações.

"A administração quebrou um tabu de maneira significativa, e os trabalhadores estão preparados para estar lá quando os convocarmos", disse Cavallo, prometendo impedir o fechamento de fábricas.

Ela pediu para Blume explicar por que o grupo estava priorizando gastos em uma parceria de software de 5 bilhões de euros (cerca de R$ 31,1 bi) com a startup americana Rivian em vez de proteger empregos na Alemanha.

A perspectiva do primeiro fechamento de fábricas em 87 anos de história de uma das principais empresas do setor levantou mais bandeiras vermelhas para economia da Europa, que está lutando contra a fraca demanda de exportação e altos custos.

Recém-saído de uma derrota nas eleições regionais, o chanceler Olaf Scholz conversou com a administração da Volkswagen e o conselho de trabalhadores e "está ciente da importância" da empresa, disse um porta-voz.

O Ministro do Trabalho, Hubertus Heil, prometeu apoio, dizendo ao veículo RTL/ntv que "a Alemanha deve permanecer um país forte em carros". Ele não deu detalhes, mas o gabinete de Scholz concordou em cortes de impostos para aumentar a demanda por veículos elétricos, que ficou aquém das expectativas.

No final do ano passado, a coalizão de três partidos encerrou prematuramente um esquema de subsídios para aumentar a demanda por veículos elétricos. O IG Metall, nesta quarta-feira (4), pediu mais medidas de estímulo de Berlim.

Confirmando o cenário difícil, o sentimento empresarial na indústria automotiva alemã deslizou ainda mais para o território negativo em agosto, disse o instituto econômico Ifo. A Volvo, da Suécia, também abandonou sua meta de ser totalmente elétrica até 2030.

A Volkswagen, que também detém as marcas Audi, Seat e Skoda, está visando uma margem de lucro de 6,5% na marca VW até 2026, acima dos 2,3% no primeiro semestre deste ano. A marca representou a maioria da produção de carros do grupo no ano passado.

"As pessoas estão com medo de perder suas casas e serem demitidas. Eu estou na fábrica há 38 anos", disse o trabalhador Axel Wenzlaff à Reuters.

A decisão de Blume de desafiar os sindicatos é uma mudança em relação à sua imagem de jogador de equipe que mantém o trabalho ao seu lado.

Alguns investidores e analistas especularam que o espectro de fechamentos de fábricas poderia ser uma tática de negociação para se livrar das garantias de emprego e reduzir as demandas salariais. Cerca de 120 mil dos 200 mil trabalhadores da marca VW estão na Alemanha.

"Ele definitivamente não conseguirá se livrar das garantias de emprego, cancelar aumentos salariais e fechar fábricas. Mas não podemos descartar que ele consiga um ou dois desses objetivos", disse Moritz Kronenberger, gerente de portfólio da Union Investment, acionista da Volkswagen.

Ainda assim, o representante sindical Thomas Knabel disse que não haveria conversas a menos que a Volkswagen retirasse os fechamentos da mesa.

Enquanto a administração culpava as pressões financeiras na piora da economia alemã e nos novos concorrentes, os sindicatos disseram que a estratégia de produção da montadora era ineficiente e os tomadores de decisão foram muito lentos em investir para produzir um veículo elétrico de mercado de massa.

A empresa também ainda é assombrada por problemas passados. Esta semana, o ex-CEO Martin Winterkorn depôs em tribunal por causa do chamado escândalo dieselgate, nove anos depois que a Volkswagen admitiu manipular testes de emissões nos Estados Unidos.