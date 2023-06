Grupo ligado ao Estado Islâmico mata ao menos 41 em ataque a escola em Uganda

Kampala

Militantes ligados ao Estado Islâmico mataram ao menos 41 pessoas e sequestraram outras em um ataque a uma escola no oeste de Uganda, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, segundo a mídia local.

"Nossas forças estão perseguindo o inimigo para resgatar os sequestrados e destruir esse grupo", disse o porta-voz de defesa, Felix Kulayigye, no Twitter.

As autoridades não informaram quantas pessoas foram sequestradas pelos agressores, membros do grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas (ADF), que jurou lealdade ao Estado Islâmico.

Região da fronteira entre Uganda e a Republica Democrática do Congo em 23 de maio de 2021 - Alexis Huget/AFP

Os agressores atacaram a Escola Secundária Lhubirira na cidade fronteiriça de Mpondwe na noite de sexta-feira (16), incendiando um dormitório e saqueando alimentos, informou a polícia.

A polícia não informou quantos dos mortos eram estudantes.

Os agressores fugiram em direção ao Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo, acrescentou a polícia.

Os rebeldes da ADF iniciaram sua insurgência contra o presidente Yoweri Museveni na década de 1990 a partir de uma base inicial nas Montanhas Rwenzori.

O grupo foi amplamente derrotado pelo exército ugandense, mas remanescentes fugiram para as vastas selvas do leste do Congo, de onde mantêm sua insurgência, perpetrando ataques contra alvos civis e militares tanto no Congo quanto em Uganda.

Em abril, a ADF atacou uma vila no leste da República Democrática do Congo, matando pelo menos 20 pessoas.