Homem morre em aeroporto dos EUA após ser sugado por turbina de avião

Um trabalhador de pista morreu na noite da última sexta (23) depois de ser sugado pela turbina de um avião da companhia Delta Airlines. O acidente ocorreu no Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas, nos EUA, enquanto o homem trabalhava.

Com voo oriundo de Los Angeles, a aeronave pousou às 22h25 do horário local e seguia para o portão de embarque quando ocorreu o acidente. De acordo com um comunicado do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, sigla em inglês), o trabalhador foi sugado pelo único motor que estava ligado da aeronave.

Homem foi sugado por motor de avião da Delta Airlines

A agência reguladora dos transportes nos EUA informou neste domingo (25) que investiga o acidente. Porta-vozes da Delta disseram que a empresa coopera com as autoridades para apurar as causas.

O trabalhador era funcionário da Unifi Aviation, empresa contratada pela gigante aérea para suas operações terrestres. A identidade da vítima não foi revelada.

A Unifi Aviation disse que se trata de "um trágico acidente" fora dos procedimentos habituais de sua atividade. "Nossos sentimentos estão com a família da vítima e continuamos a apoiar nossos funcionários no local e garantir que eles sejam cuidados durante esse período", diz o comunicado enviado ao jornal The Guardian.

Na última quarta-feira (21), a companhia aérea regional Piedmont Airlines —uma subsidiária da American Airlines— foi multada em U$ 15,6 mil (cerca de R$ 75 mil) pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional pela morte de um trabalhador da equipe em um incidente semelhante ocorrido no ano passado.