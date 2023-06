Incêndios florestais no Canadá geram alertas em Nova York e cobrem metrópole de fumaça

Washington e Nova York | Financial Times

Milhões de pessoas no leste dos EUA e no Canadá receberam alertas de saúde de órgãos ambientais à medida que a fumaça de incêndios florestais do norte se espalhava por cidades de Ottawa a Nova York.

O Canadá tem lutado contra uma temporada de chamas na maioria de suas dez províncias e territórios, e a fumaça do fogo foi levada para o sul nesta semana, para algumas das cidades mais populosas da região.

Poluição cobre o skyline dos bairros de Brooklyn e Manhattan, em Nova York - Ed Jones/AFP

Nesta quarta (7), a qualidade do ar de Nova York foi classificada como a pior de qualquer grande área urbana do mundo, de acordo com o IQAir World Quality Index, superando Nova Délhi, na Índia.

Os nova-iorquinos voltaram a usar máscaras, abandonadas após a Covid refluir, e escolas cancelaram atividades ao ar livre, com a prefeitura pedindo à população vulnerável que permaneça em casa e mantenha janelas fechadas, já que a qualidade do ar atingiu os níveis mais baixos desde os anos 1960.

"Ontem [terça], os moradores de Nova York viram e respiraram algo que nunca nos impactou nessa escala antes", disse o prefeito Eric Adams, destacando que o evento gerou "ondas de choque pela cidade". Depois, o democrata também recomendou que todos os moradores limitem suas atividades ao livre durante o dia, dizendo que esta quarta-feira "não é um dia para treinar para uma maratona".

Após as condições melhorarem pela manhã, as autoridades de Nova York previram que elas piorariam novamente à tarde e à noite e chamaram o fato de "evento de vários dias". As escolas públicas de Washington também suspenderam as atividades ao ar livre, porque o órgão regulador ambiental da cidade emitiu um alerta de qualidade do ar de "código vermelho" para o Distrito de Colúmbia.

O regulador ambiental canadense, por sua vez, descreveu a qualidade do ar em Ottawa como no nível mais alto de risco à saúde. Grandes áreas de Quebec e Ontário foram submetidas a um alerta das autoridades canadenses. No início desta primavera no Hemisfério Norte, incêndios na principal província produtora de petróleo do Canadá, Alberta, forçaram dezenas de milhares de pessoas a deixar suas casas e mais de uma dúzia de empresas de petróleo e gás a fechar temporariamente ou reduzir as operações.

Incêndios já tomaram conta de florestas nas províncias do leste, como Quebec e Nova Escócia, e mais de 400 focos de chamas estavam ativos em todo o Canadá na quarta, segundo o Centro Interagências de Incêndios Florestais. Cientistas observaram que o fogo em florestas boreais aumentaram de intensidade na última década, com temperaturas médias no norte global subindo mais rapidamente do que perto da linha do Equador devido à crise climática, com o derretimento da neve refletida e do gelo do Ártico.

Os incêndios florestais ao norte da linha do Equador estão se tornando mais frequentes e intensos à medida que o planeta se aquece, e os verões ficam mais longos. Maio de 2023 foi classificado como o segundo maio mais quente já registrado, de acordo com o serviço de observação Copernicus, da UE.

Recordes de calor foram quebrados em partes da Ásia, em particular na China e no Vietnã, onde o clima excepcionalmente quente começou meses antes do verão usual, em julho e agosto. Partes da Sibéria também bateram recordes de todos os tempos na semana passada. As temperaturas da superfície do mar foram as mais altas já registradas para o mês e estão em níveis quase recordes desde março.