Morre Daniel Ellsberg, ex-fuzileiro que vazou documentos do Pentágono, aos 92 anos

Washington | Reuters

Daniel Ellsberg, ex-analista do Departamento de Defesa dos EUA, conhecido por ter vazado informações secretas do Pentágono sobre a Guerra do Vietnã, morreu nesta sexta-feira (16) em casa, aos 92 anos. A família informou que a morte se deu em decorrência de uma pancreatite.

Ex-fuzileiro naval, Ellsberg foi secretamente à mídia em 1971 na esperança de acelerar o fim da Guerra do Vietnã. Isso o tornou alvo de uma campanha de difamação da Casa Branca sob o governo do então presidente Richard Nixon. Henry Kissinger, então conselheiro de segurança nacional, referiu-se a ele como "o homem mais perigoso da América".

O vazamento ficou conhecido como Pentagon Papers e incluía 7.000 páginas de revelações sobre "enganos de sucessivos presidentes que excederam sua autoridade, contornaram o Congresso e enganaram o povo americano", de acordo com o jornal The New York Times.

Daniel Ellsberg, ex-analista militar dos EUA e homem por trás do vazamento de documentos do Pentágono, durante entrevista coletiva em Londres - Leon Neal - 23.10.2003/AFP

Muito antes de Edward Snowden e Wikileaks revelarem segredos do governo em nome da transparência, Ellsberg deixou os americanos saberem que seu governo era capaz de enganá-los e até mesmo mentir para eles.

Em seus últimos anos, ele se tornaria também um defensor de denunciantes e vazadores. O vazamento dos Pentagon Papers foi retratado no filme "The Post", de 2017.

Ellsberg havia sido diagnosticado com câncer pancreático inoperável em fevereiro. Segundo a família, os médicos o haviam dado "poucos meses de vida. Ele morreu em sua casa em Kensington, na Califórnia.