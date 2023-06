Névoa alaranjada cobre leste dos EUA e aumenta preocupações de saúde

São Paulo

A névoa alaranjada causada por incêndio florestais no Canadá estacionou nesta quinta (8) sobre uma grande área no leste dos EUA, aumentando preocupações sobre a incidência de problemas respiratórios. A situação permanecerá crítica pelo menos até domingo (11), dizem autoridades.

Numa tentativa de conter a crise, o presidente Joe Biden disse ter ordenado às agências de emergência que respondam com agilidade aos pedidos de ajuda feitos pelo país vizinho para combater as chamas. O Canadá tem lutado contra uma temporada de incêndios, e a fumaça foi levada para o sul nesta semana, em direção a algumas das cidades mais populosas.

Homem corre próximo ao Capitólio, em Washington, coberta por fumaça alaranjada - Amanda Andrade-Rhoades/Reuters

"Ordenei que respondam prontamente aos pedidos de bombeiros adicionais e mais recursos de combate aos incêndios, como aviões-tanque", disse Biden em comunicado divulgado pela Casa Branca. Os EUA enviaram, nesta quinta-feira, 600 bombeiros para ajudar o governo canadense a combater os incêndios.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA estendeu os alertas de qualidade insalubre do ar na Costa Leste e em regiões do interior, incluindo nos estados de Ohio, Indiana e Michigan. A situação mais crítica, contudo, era a da capital, Washington.

A prefeita Muriel Bowser anunciou uma série de medidas para restringir a circulação de pessoas devido à qualidade do ar "muito insalubre". Todos os parques foram fechados, e um concerto ao vivo e uma exibição de filme ao ar livre que estavam programados no Franklin Park, no centro, cancelados. O Zoológico Nacional não pôde receber visitantes, e partidas de beisebol foram adiadas. "É provável que o problema continue ou piore nesta sexta", disse Bowser.

Autoridades de saúde têm enfatizado alertas de que passar muito tempo ao ar livre pode causar problemas respiratórios devido aos níveis altos de partículas finas na atmosfera. Em Nova York, um leve cheiro de madeira queimada persistia, mesmo quando a fumaça se dissipou parcialmente durante o dia.

A neblina e a baixa visibilidade obrigaram as autoridades do setor de aviação a cancelar dezenas de voos para os principais aeroportos de Nova York e da Filadélfia pelo segundo dia consecutivo. Em Nova Jersey, viagens com destino ao aeroporto de Newark atrasaram.

As escolas na Costa Leste voltaram a suspender as atividades ao ar livre, incluindo práticas esportivas e o recreio. A Casa Branca adiou para sábado as celebrações do mês do orgulho LGBTQIA+ —havia a expectativa de que o evento nesta quinta fosse um dos maiores da história.

Trata-se do pior caso de fumaça de incêndio florestal cobrindo a Costa Leste dos EUA em mais de 20 anos, de acordo com o serviço de previsão meteorológica AccuWeather. Peter Mullinax, funcionário do Serviço Nacional de Meteorologia, disse que a situação crítica deverá permanecer pelo menos até domingo, quando há chance de chuvas e correntes de ar mudarem a direção dos ventos.

A situação continua grave também no Canadá, onde mais de 20 mil pessoas tiveram de ser retiradas de suas casas devido aos incêndios. Mais da metade da população impactada está em Québec.

Nesta quinta, o governo se preparava para retirar outras 4.000. "Quanto mais o tempo passa, maior o desafio", disse o premiê da província, François Legault. "Com as tropas que temos, podemos cobrir cerca de 40 incêndios ao mesmo tempo, mas há 150 ativos. Temos que priorizar o que é urgente", acrescentou.

Desde o início do ano, foram registrados 438 incêndios em Québec, contra uma média de 200 no mesmo período dos últimos dez anos. O número de hectares queimados nesta época do ano também está muito acima da média.

O Canadá tem enfrentado nos últimos anos eventos climáticos extremos, cuja intensidade e frequência aumentaram devido à crise climática, segundo especialistas. Os incêndios que assolam o país e os EUA são "outro sinal preocupante de como a crise climática afeta as nossas vidas", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.