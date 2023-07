Duquesa vira podcaster e conta bastidores da vida de traições em castelo britânico

Leicestershire | The New York Times

No mês passado, Emma, a duquesa de Rutland, pesou os prós e os contras de morar no Castelo de Belvoir, uma estrutura imponente situada no alto de uma colina arborizada no interior da Inglaterra, com mais de 356 quartos e altas torres. É ali que fica a sede da família desde o século 16.

"É magnífico, é claro, e temos muita sorte, mas você nunca sabe quem está aqui. Não há privacidade do modo como a maioria das pessoas espera ter em suas casas. E nem me fale sobre os fantasmas."

Um funcionário passou com uma bandeira gigante que precisava de reparos antes que pudesse tremular no telhado de 10 mil m2 da construção. No andar de baixo, o salão de chá fervilhava com turistas degustando bolinhos com geleias da propriedade de Belvoir. Perto dali, um pelotão de picapes saltava pelo campo, recolhendo obstáculos de um recente evento de corrida. Para a duquesa, nascida como Emma Watkins, era um dia como qualquer outro.

Emma Manners, a Duquesa de Rutland, no Castelo de Belvoir, em Leicestershire, na Inglaterra - Alice Zoo - 27.jun.23/The New York Times

Filha de um fazendeiro na fronteira de Gales, ela se mudou para Belvoir em 2001, quando seu marido se tornou o 11º duque de Rutland, um dos títulos hereditários mais antigos da Inglaterra. Ele pode ter herdado um castelo de conto de fadas, mas também ganhou 12 milhões de libras (R$ 75 milhões) em impostos sobre herança e "batalhões de ratos e funcionários que preferiam os antigos moradores".

Nos anos seguintes, ela negociou acordos de filmagens e eventos, simplificou as operações da propriedade e empreendeu uma restauração cara para proteger Belvoir para a próxima geração.

Recentemente, apesar do escrutínio por seus arranjos de vida não convencionais —o duque e a duquesa estão legalmente separados e vivem em alas diferentes desde 2012—, ela demonstrou um gosto crescente pelos holofotes Somado a isso, há o fato de que as casas históricas da Grã-Bretanha cada vez mais participam de uma guerra cultural sobre como o país deve lidar com seu passado colonial.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Em 2020, Emma iniciou um podcast, "Duchess" [Duquesa], no qual entrevista outras duquesas. Uma loja Duchess Gallery na propriedade vende roupas de marca, utensílios domésticos, gins, vinhos e cidra. E no ano passado ela publicou o livro "The Accidental Duchess" (duquesa por acaso), uma autobiografia que inclui relatos dos casos amorosos de seu marido e sua série de abortos enquanto criava cinco filhos.

Aos 59 anos, ela surge como um dos rostos mais amáveis da aristocracia britânica, num momento em que muitos preferem permanecer fora do radar. Ela é mais otimista do que a maioria para lavar a roupa suja.

Uma peculiaridade da paisagem cultural britânica é que muitas de suas casas senhoriais podem receber visitantes mesmo enquanto as famílias proprietárias permanecem na residência. Cerca de um terço das casas históricas estão sob os cuidados de instituições de conservação, como o National Trust ou o English Heritage, mas o Castelo de Belvoir, em Leicestershire, permanece em mãos privadas.

"Muitas casas foram abertas pela primeira vez após a Segunda Guerra Mundial, quando precisavam encontrar novos fluxos de renda para pagar as contas de reformas, e algumas casas foram demolidas porque os proprietários não conseguiam mantê-las", diz Ben Cowell, diretor-geral da organização sem fins lucrativos Historic Houses, que ajuda a preservar cerca de 1.500 propriedades privadas.

Castelo de Belvoir, residência familiar do duque de Rutland desde o século 16, em Leicestershire, na Inglaterra - Alice Zoo - 27.jun.23/The New York Times

A partir da década de 1970, mudanças nas leis de impostos sobre heranças tornaram vantajoso abrir as casas ao público durante alguns dias por ano, gerando fundos para custos de preservação. "Descobrimos que os visitantes realmente adoram ver casas que permanecem habitadas, em vez de serem peças de museu onde ninguém mora", diz Cowell.

O local foi um substituto do Castelo de Windsor em "The Crown" e apareceu em filmes como "O Código Da Vinci" e "A Jovem Vitória". O espaço costuma receber hóspedes para eventos de fim de semana e sessões de fotos.

Em Belvoir, alguns até pernoitam. Eles podem dormir em quartos suntuosos, vários dos quais foram recentemente reformados, incluindo um que é forrado de papéis de parede pintados à mão.

A preservação do papel de parede costuma ser uma prioridade para a duquesa, que já foi decoradora de interiores, corretora de imóveis e cantora de ópera. É a pedra angular de sua nova iniciativa beneficente, American Friends of Belvoir Castle, que sediará um baile de gala para arrecadar fundos em Palm Beach, na Flórida, no próximo ano.

A reverência americana pelas grandiosas casas britânicas tem sido importante para os cofres do castelo. Afinal, Belvoir custa cerca de 1 milhão de libras (R$ 6,3 milhões) por ano "só para ficar de pé", diz a duquesa. Ela está sempre procurando doadores. "Os americanos adoram traçar suas raízes e o sentido da história que temos aqui. Foi maravilhoso ter tantos ouvintes de lá para 'Duchess'."

Mas por que a duquesa de Rutland, que disse que nem sabia o que era um podcast até que a ideia lhe foi apresentada, concordaria em entrevistar outras mulheres que dirigem mansões senhoriais, incluindo lady Henrietta Spencer Churchill, do Palácio de Blenheim, a duquesa de Argyll, do Castelo de Inveraray, e a condessa Spencer, de Althorp House?

Ela não temia que um projeto de nicho, com foco descaradamente elitista, pudesse dar errado? A duquesa pareceu chocada com a pergunta.

Uma capela privada dentro do Castelo de Belvoir, residência familiar do Duque de Rutland desde o século 16 - Alice Zoo - 27.jun.23/The New York Times

"As pessoas podem gostar de mim ou me odiar, mas nunca fui de me importar com a negatividade dos outros. 'Duchess' queria dar às pessoas uma visão dos bastidores de como é ser uma mulher administrando uma dessas propriedades. E o fato de que pode ser um trabalho muito árduo. Acho que nunca tomei café da manhã na cama nas duas décadas em que moro aqui."

O podcast foi sugerido pela filha mais velha da duquesa, Violet Manners, que teve a ideia quando estudava na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Hábil entrevistadora, a duquesa colocou-se no molde de "showgirl de luxo", diz ela. "Fui criada numa fazenda. Não vim com um título nem sabia nada sobre os mundos da herança ou classe social, mas farei o que puder para que Belvoir prospere enquanto eu estiver aqui."

Certas complicações

Parte desses esforços foi além do que muitos estariam preparados para enfrentar. Em sua autobiografia, a duquesa descreve o choro ao amamentar seu filho Charles, o herdeiro de Belvoir, quando percebeu pela primeira vez que o duque tinha sido infiel.

Em sua festa de aniversário de 50 anos com tema dos anos 1920, em 2009, ela teve uma revelação semelhante. O momento deixou-a "como se tivesse levado um soco, sem conseguir respirar".

Dicas do Editor Receba no seu email a seleção de notícias feita pelo diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila; exclusiva para assinantes. Carregando...

Ela se trancou na sala de jantar para fumar cigarros, beber vinho e dançar "I Will Survive". Um advogado lhe disse que poderia sair com 30 milhões de libras do divórcio, mas ela preferiu permanecer em ambientes separados.

"É um arranjo muito moderno, mas ao mesmo tempo muito francês do século 18", disse Nicky Haslam, designer de interiores e socialite, em um artigo na Vanity Fair. O duque, um grande fã de Donald Trump e do Brexit, morou no castelo com várias parceiras desde a separação.

Na última década, a duquesa manteve um relacionamento com Phil Burtt, o gerente da propriedade.

Vista de fora do Castelo de Belvoir, residência familiar do duque de Rutland, em Leicestershire, na Inglaterra - Alice Zoo -27.jun.23/The New York Times

"Há certas complicações, mas quando alguma coisa é perfeita?", diz a duquesa, que disse que teve um colapso em 2017. Ela enfatizou que está "muito melhor", com ajuda de cristais, reiki e meditação.

Ela e o duque estão "na mesma página", diz, com uma amizade e um acordo que lhe permite permanecer em Belvoir como CEO até os 65 anos. Eles até compartilham jantares. "O dinheiro não é meu deus", diz ela. "Mas seria horrível entrar para a história como a pessoa que levou este lugar à falência depois de centenas de anos."